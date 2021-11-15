«Незаметно подкрадывается холод…» Мигранты на границе, зимний лес, личный опыт

В молодости я много ходил по лесам, ночевал, добывал пищу, бывало. Зимние месяцы не были исключением.

Однажды зимой я пешком прошёл от Слуцка до Уречья. Это километров 30. Было много снега. Прогулка как прогулка. Хотел идти дальше на Старые Дороги…

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Но ещё до Уречья возникли проблемы. Во-первых, резко началась оттепель, снег стал мокрым и тяжёлым. Ноги стали промокать. Не было тогда интернета, чтобы накануне глянуть прогноз погоды. Во-вторых, уже стемнело, ведь я шёл дольше, чем рассчитывал.

И вот зимний лес за Уречьем, темнота. Хоть сколько-нибудь сухой ветки, чтобы развести огонь, не найти. Уже и речи не шло о том, чтобы в таких условиях сделать какой-то навес и переночевать.

Я стал замерзать. Быть в лесу без огня, мокрым и в набирающий силу мороз — такое себе удовольствие.

Пришлось километров 5 идти по лесу обратно — в Уречье, стучаться в окно дома у железной дороги и просить хозяев отогреться и обсохнуть. Отогревался и сушился я несколько часов.

Отделался легко. Лишь немного обморозил пару пальцев на ногах.

Именно эту историю я вспоминаю, когда вижу сюжеты о мигрантах, ночующих в лесу на белорусско-польской границе. Понимаю, как незаметно подкрадывается холод и насколько быстро и легко можно замёрзнуть в зимнем лесу.

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