Коренным образом отличается от обычного воспаления лёгких… Топ-10 вопросов о пневмонии при COVID-19 (+ краткие выводы)

Циркуляция штамма дельта COVID-19 внесла свои коррективы в эпидемиологическую ситуацию. Инфекция стала более заразной по сравнению с предыдущими штаммами вируса SARS-CoV-2. Значительно сократился период с момента заражения до появления первых симптомов заболевания. Если раньше считалось, что это 5−7 дней, то сейчас специалисты называют цифру 3−4 дня.
Чем опасна пневмония при COVID-19? Какие симптомы нельзя оставлять без внимания? Как восстановить здоровье лёгких после коронавирусной пневмонии? Можно ли делать ингаляции, если заболел COVID-19? На эти и другие вопросы ответила Елена Давидовская, главный внештатный пульмонолог Минздрава Беларуси, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, кандидат медицинских наук.
Чем пневмония, вызванная коронавирусом, отличается от обычной?
Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID-19 пневмония), — особый вид поражения лёгких, который правильнее называть «пневмонит». При нём воспаление и отёк развивается во всех структурах лёгких, участвующих в газообмене, что препятствует нормальному насыщению крови кислородом.
Изменения в лёгких появляются у большинства пациентов, заболевших COVID-19?
В большинстве случаев — до 80% — коронавирусная инфекция протекает нетяжело, без вовлечения лёгких. COVID-19 пневмонии развиваются примерно в 20% случаев заболевания, из них от 2 до 10% могут протекать тяжело. Длительность болезни и последствия зависят от многих факторов: объёма поражения лёгких, сопутствующих заболеваний, своевременности обращения за медпомощью, соблюдения рекомендаций по лечению, возможности развития осложнений и других.
Возможно ли при ковиде бессимптомное воспаление лёгочной ткани, когда, несмотря на изменения в лёгких, у пациентов нет ни кашля, ни одышки, ни лихорадки?
Бессимптомное или малосимптомное течение больше характерно для форм заболевания без поражения лёгких. При проведении компьютерной томографии (КТ) у пациентов с лёгким течением COVID-19 могут обнаруживаться КТ-признаки вирусной пневмонии. При этом газообменная функция лёгких не страдает, количество кислорода, доставляемого в кровь, остаётся нормальным, и не требуется изменения терапевтической тактики.
Когда, как правило, появляются такие симптомы при коронавирусе, как дыхательный дискомфорт, одышка?
Инкубационный период инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, составляет в среднем 5−7 суток (от 2 до 14), а значит, и симптомы могут появляться в эти сроки. Течение болезни может быть разным — от нетяжёлых проявлений обычной ОРВИ (повышение температуры, кашель, слабость, головная боль) до тяжёлой пневмонии с дыхательной недостаточностью. Всегда стоит внимательно относиться к таким проявлениям болезни, как одышка, чувство нехватки воздуха, боли или чувство стеснения в груди в любой период болезни.
Когда следует выполнять КТ-исследование при тяжёлой ковидной пневмонии? Есть ли необходимость в повторном исследовании?
Метод КТ является основным для выявления характерных для COVID-19 изменений в лёгких. Однако стоит отметить несколько важных моментов:
- проведение КТ-исследования целесообразно выполнять в сроки не ранее 3−5 дней с момента появления симптомов COVID-19 пневмонии;
- применение КТ для выявления пневмонии при отсутствии симптомов (в том числе при положительных лабораторных тестах) нецелесообразно;
- выявленные на КТ изменения в лёгких у пациентов с бессимптомной или лёгкой формами COVID-19 пневмонии не влияют на тактику лечения;
- при лёгком течении COVID-19 КТ-диагностика проводится по клиническим показаниям при наличии факторов риска или с целью диагностики с другими патологическими состояниями.
Какие существуют методы лечения коронавирусной пневмонии?
При COVID-19 пневмонии важное место занимают немедикаментозные методы — прон-позиция (положение лёжа на животе), кислородотерапия, варианты аппаратной респираторной поддержки. Во всех случаях коронавирусной инфекции необходимо следить за объёмом потребляемой жидкости.
При лечении COVID-19 пневмонии используются противовирусные препараты, лекарственные средства для профилактики тромбообразования, гормональные противовоспалительные препараты. И только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции — антибиотики.
Самый простой способ проверки, присоединилась ли к ковидной пневмонии бактериальная: если кашель без мокроты (сухой) или с прозрачной мокротой — бактериального заражения нет, если мокрота тёмная (особенно зелёная) — да, в дыхательных путях уже сидит бактерия. Тогда и на амбулаторном этапе лечения требуется назначение антибиотика.
Как восстановить лёгкие после коронавирусной пневмонии? Когда начинать дыхательную гимнастику? Можно ли делать ингаляции?
При коронавирусной инфекции и COVID-19 пневмонии от паровых ингаляций лучше отказаться. Также бесполезно и даже опасно прогревание грудной клетки любым способом — сауна, горчичники, банки
«Набор» восстановительных процедур зависит от тяжести перенесённой пневмонии и тех изменений, которые остались в лёгких. Имеют значение сопутствующие заболевания, вес, уровень физической тренированности до болезни и другое.
Начинать реабилитационные мероприятия можно после купирования острого воспалительного процесса — нормализации температуры тела, улучшения или нормализации лабораторных показателей (требуется оценка врача!).
Реабилитационные программы включают:
- дыхательную гимнастику;
- лечебную физкультуру;
- лечебный массаж;
- сбалансированное питание;
- питьевой режим;
- физиотерапевтические процедуры.
В случаях, когда после перенесённой тяжёлой пневмонии в лёгких сохраняются обширные участки поствоспалительных изменений, одышка, уровень насыщения крови кислородом ниже 95% и потребность в кислородной поддержке, на реабилитацию может потребоваться несколько месяцев.
Краткие выводы о COVID-19 пневмонии
- Рентген или флюорография не эффективны на ранних стадиях ковидной пневмонии. Достоверно её можно диагностировать только при проведении компьютерной томографии, которая имеет в данном случае максимальную эффективность.
- В момент, когда начинается вирусное поражение лёгочной ткани, человек ощущает озноб и, самое главное, чувство нарастающей боли в грудной клетке и одышку, ограничивающую полноценный вдох. У большинства пациентов сразу наблюдается резкий скачок температуры до 38,5−40°C. Развитие пневмонии при коронавирусе происходит на 3−5 день, а своего максимума достигает на 6−8 день от момента заражения. Развитие заболевания не обязательно сопровождается кашлем.
- Лечение лёгкой ковидной пневмонии занимает до 1,5 недель, если же развилась тяжёлая или критическая стадия заболевания, то терапия может занимать 3−4 недели.
- На ранних сроках — до 8−9-го дня — речи о лечении антибиотиками не может быть вообще. В этом периоде развивается коронавирусная пневмония, которую не остановить назначением антибиотиков. Более того, их приём вызывает дисбактериоз, расстройство работы кишечника
и т. д.Антибиотики следует принимать только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.
- Когда болезнь отступила, главным является восстановление и всё, что с ним связано. После коронавируса и пневмонии человек ослаблен, проблемы с дыханием могут ощущаться ещё несколько месяцев. Алгоритм восстановления после ковида с пневмонией определяется для каждого переболевшего индивидуально и на основании его возраста, формы течения заболевания и степени поражения лёгких. В целом восстановление лёгких занимает от 4 недель до полугода.