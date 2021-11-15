Миграционному кризису на польско-белорусской границе уже неделя. Что известно на утро 15 ноября

Возле польского пограничного заграждения продолжают оставаться тысячи мигрантов. Как они туда попали в прошлый понедельник и что там происходило в течение недели, читайте здесь. На утро 15 ноября СМИ сообщают, что ситуация до сих пор не разрешилась.

Главные события пятницы и выходных (12−14 ноября)

Намерения «разгрузить» ситуацию

Власти Мюнхена заявили , что готовы принять мигрантов, которые находятся в лагере на белорусско-польской границе.

, что готовы принять мигрантов, которые находятся в лагере на белорусско-польской границе. Сирийская компания Cham Wings Airlines приостановила авиарейсы в Минск из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

авиарейсы в Минск из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Власти Ирака запланировали первый специальный вывозной рейс для своих граждан, которые намеревались попасть в ЕС, но остались в Беларуси из-за миграционного кризиса. Рейс назначен на 18 ноября.

для своих граждан, которые намеревались попасть в ЕС, но остались в Беларуси из-за миграционного кризиса. Рейс назначен на 18 ноября. Также власти Ирака решили приостановить прямое авиасообщение между арабской республикой и Беларусью и отозвать разрешение на работу у белорусского консула в Багдаде.

прямое авиасообщение между арабской республикой и Беларусью и отозвать разрешение на работу у белорусского консула в Багдаде. РБК подготовило репортаж о мигрантах, которые остаются в Минске и не намерены ехать в лагерь на границе, так как узнали, в каких условиях там придётся жить.

Сообщения пограничных служб Беларуси и Польши

Госпогранкомитет Беларуси зафиксировал перемещение «многочисленной» группы мигрантов вдоль границы к стихийному лагерю.

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Также ГПК сообщил, что с пятницы на субботу между двумя заграждениями на границе оказалась группа мигрантов (около 60 человек, в том числе дети). В воскресенье появилась информация, что польская сторона вытеснила этих людей на белорусскую территорию.

Погранохрана Польши сообщила, что в субботу мигранты два раза пытались силой пересечь границу. При этом 50 человек попали на польскую территорию. 22 человека задержали. В результате другого инцидента пострадал польский полицейский: в него бросили камень.

Кроме того, в субботу погранохрана Польши обвинила белорусских солдат в разрушении пограничного ограждения в районе города Черемха. Также польская сторона обвинила белорусскую в снабжении мигрантов слезоточивым газом.

Полиция Польши в субботу сообщила, что обнаружила в лесу рядом с границей Беларуси тело 20-летнего гражданина Сирии. Причину смерти на месте установить не удалось. Тело передали в отдел судебной медицины.

Что происходит в самом лагере

В лагере мигрантов оборудовали полевой пресс-центр в крытом военном автомобиле. ТРК «Мир» анонсировало прямые эфиры из лагеря.

Белорусский Красный Крест в пятницу отправил к белорусско-польской границе шесть машин с гуманитарной помощью для мигрантов.

В воскресенье Красный Крест привёз в лагерь очередную партию гуманитарной помощи: продукты, тёплые вещи, средства личной гигиены. Также туда доставили мусорные контейнеры, вторую партию дров и установили биотуалеты.

В МВД Польши заявили, что ночь с воскресенья на понедельник на границе прошла спокойно.

Реакция польских чиновников

Власти Польши рассматривают возможность закрыть на польско-белорусской границе новые пограничные переходы (ранее закрыли переход в Кузнице) и железнодорожное движение.