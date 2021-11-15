Когда был утверждён флаг Слуцка, почему проявлять терпимость к другим полезно и когда можно поздравлять студентов? Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

15 ноября — Всемирный день вторичной переработки. В этот день в 1997 году в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие — День переработки отходов. После этого события праздник распространился в других странах. Вопрос вторичной переработки нашёл отражение даже в мультипликационных проектах. Например, Чебурашка, чтобы стать пионером, собирал металлолом и макулатуру.

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16 ноября — Международный день терпимости. Утверждён «Декларацией принципов терпимости», принятой резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году. Каждая личность индивидуальна, и с этим нужно считаться. Несоответствие человека вымышленному идеалу приводит к агрессии, насилию, экстремизму. Проявляя терпимость, мы способствуем прекращению воин и разногласий. Этому и посвящён данный праздник.

17 ноября — Международный день студента. Этот праздник приурочен ко Дню международной солидарности студентов. В 1939 году в оккупированной нацистами Чехии студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Фашисты разогнали демонстрацию, а студент Ян Оплетал был ранен и умер. Его похороны 15 ноября переросли в акцию протеста. 17 ноября немцы отправили в концлагерь более 1200 студентов, а 9 человек казнили в тюрьме. Спустя два года, в 1941 году, прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. Там было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как Международный день студента.

18 ноября 2008 года указом президента Беларуси утверждён флаг города Слуцка и Слуцкого района. Это прямоугольное полотнище с верхней полосой голубого цвета, нижней — зелёного. Нижняя полоса составляет 1/5 ширины флага. По центру изображён белый пегас с красной попоной. На попоне — жёлтая княжеская корона с монограммой «RD».

18 ноября — Международный день отказа от курения. По данным ВОЗ, от воздействия табака ежегодно умирает около 6 млн жителей планеты. Курящий либо не осознаёт всей тяжести последствий для своего здоровья, или считает, что болезнь его не коснётся. Бывает, что привычка курить настолько сильна, что у человека не хватает воли, чтобы отказаться. Самыми сложными в отказе от курения являются первые три дня.

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии в Беларуси. Установлен официально в 1998 году в знак признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства.

20 ноября — Всемирный день ребёнка. Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как День мирового братства и взаимопонимания детей. Посвящён деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всём мире. В последующем именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989-м — Конвенцию о правах ребёнка. С 1990 года во Всемирный день ребёнка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов.

21 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. По объёмам производства основных видов сельхозпродукции Беларусь является одним из лидеров среди стран постсоветского пространства. Потребности населения в продуктах питания более чем на 80% удовлетворяются за счёт собственного производства. Значительные объёмы продовольствия, производимого в стране, поставляются на экспорт.