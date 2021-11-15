Собиралась ехать из Минска в родной город… Пропала 27-летняя случчанка, её ищут родные

27-летняя Яна Шибут, уроженка Слуцка, пропала в пятницу, 12 ноября. Девушка живёт с мужем и ребёнком в Минске. В тот день она собиралась приехать в родной город. Вышла, оставив дома мобильный телефон, и пропала. Об этом «Кур'еру» сообщили родные пропавшей случчанки.

Последний раз Яна Шибут позвонила своей маме с чужого номера вечером 12 ноября. Когда родные связались по нему, владелец сказал, что девушка в переходе попросила телефон, чтобы позвонить. Родственники не знают, доехала Яна в Слуцк или нет. Сестра девушки рассказала «Кур'еру», что заявление о пропаже в милицию написали в воскресенье, 14 ноября. В отделе уголовного розыска Слуцкого РОВД этот факт подтвердили и добавили, что все материалы переданы во Фрунзенский РУВД в Минске — по последнему местонахождению разыскиваемой.

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Если кому-то что-то известно о местонахождении Яны Шибут (девичья фамилия — Кашперова), родные просят сообщить по телефонам: (8025) 960 66 22, (8025) 765 19 69.