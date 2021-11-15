Минздрав поднимает цены на УЗИ, рентген и другие услуги диагностики. Сколько теперь они будут стоить

Минздрав Беларуси изменяет предельные максимальные тарифы на услуги по лучевой и ультразвуковой диагностике, а также на лабораторные исследования и стоматологические услуги. Это предусмотрено постановлением № 110 от 8 ноября 2021 года.

Например:

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максимальный тариф на рентгеноскопию органов грудной полости сейчас составит 7 рублей 7 копеек;

магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) — 52,93 рубля;

УЗИ парных суставов на цветных аппаратах — 11 рублей 75 копеек и т. д.

Изменены и предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19:

максимальная цена исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 теперь составит 55,12 рубля;

исследования на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов — 32,76 рубля.

Кроме того, повышаются тарифы на услуги по медицинскому освидетельствованию. Теперь осмотр терапевтом будет стоить до 1 рубля 34 копеек, а вынесение председателем медицинской водительской комиссии заключения о возможности допуска к управлению транспортным средством — до 2 рублей 28 копеек.