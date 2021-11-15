В Беларуси с 15 ноября по-новому стали рассчитывать минимальную заработную плату. Это предусмотрено законом «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы».

Сейчас минимальная зарплата составляет 418 рублей 14 копеек. Её пересматривают раз в год — с 1 января. Но за сентябрь и октябрь этот показатель проиндексировали из-за высокой инфляции.

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Минималку будут устанавливать с 1 января не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране (речь о прогнозе социально-экономического развития на календарный год).

СПРАВКА. Минимальная зарплата — это минимум, который должен платить наниматель работнику, если он трудится на ставку и выполняет свои обязанности в полном объёме.