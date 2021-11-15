С 16 по 20 ноября в Слуцком районе проводится комплекс дополнительных мероприятий по снижению негативного влияния пьянства и алкоголизма. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

«В январе-октябре 2021 года на территории Слуцкого района в состоянии алкогольного опьянения совершено 82 преступления. За распитие алкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств в общественных местах, появление в пьяном виде на работе к административной ответственности привлечено 486 граждан», — рассказал Александр Цось, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД.

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Он отметил, что «предусмотренная КоАП РБ, вступившим в законную силу с 1 марта 2021 года, мера профилактического воздействия — предупреждение с освобождением от административной ответственности за правонарушения по ст. 19.3 КоАП — применена к гражданам 1378 раз».

К кому придут милиционеры

Анализ показывает, что значительное число правонарушений совершается гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками. Поэтому с 16 по 20 ноября в рамках проведения комплекса дополнительных профилактических мероприятий сотрудники милиции:

совместно с представителями ЖКХ будут проверят квартиры и дома с репутацией «притон» с применением к проживающим в них гражданам мер профилактического воздействия;

совместно с представителями здравоохранения, образования посетят семьи, в отношении которых осуществляется профилактический учёт за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в том числе совершённых по отношению к членам семьи.

Сотрудниками Слуцкого РОВД инициировано проведение заседаний советов общественных пунктов охраны правопорядка, выездных заседаний суда, а также направление в ЛТП трудоспособных, неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, чьи дела рассматриваются на постоянно действующей комиссии в Слуцком райисполкоме.

По всем фактам нарушения общественного порядка, распития спиртного в неустановленных местах, наличии в жилом секторе «притонов» и жильцов, регулярно нарушающих спокойствие граждан, сообщайте в милицию по телефонам: 102, 6 26 62.