Мальчику из деревни под Слуцком, который тяжело болен, нужна коляска за 2250 рублей

Павлу Барановскому из деревни Кирово Слуцкого района в феврале исполнится 5 лет. Его родители ни разу не слышали заливистого детского смеха и не стали свидетелями первых шагов своего сына.



Маленький Паша тяжело болен. Диагноз «эпилептическая энцефалопатия по типу Леннокса-Гасто» ребёнку установили уже в раннем возрасте. Ближе к трём годам у мальчика диагностировали и детский церебральный паралич, выраженную задержку психомоторного развития. Как следствие, он не ходит, самостоятельно не сидит, практически не разговаривает.

Возможности ребёнка с ДЦП напрямую зависят от наличия удобной специализированной коляски. У Паши Барановского её нет, поэтому и прогулки, и реабилитации пока для него проблематичны. Семья Барановских обратилась в Центр помощи «Вера». Паше требуется кресло-коляска реабилитационной модели UMBRELLA. Её стоимость 2250 рублей. Позволить такое дорогостоящее приобретение для сына семья не может.

Судороги начались на пятые сутки

Павлуша родился в срок, без особых проблем. На пятые сутки ребёнка увезли в реанимацию — начались судороги. Медики приступы купировали, однако через несколько дней маме сообщили — у малыша обнаружили врожденные пороки развития головного мозга.

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В 4 месяца ребёнка направили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Проведённые обследования и МРТ помогли установить основной диагноз — эпилептическая энцефалопатия по типу Леннокса-Гасто на фоне врожденных пороков развития (ВПР) головного мозга. В возрасте 6 месяцев снова вернулись и судороги.

«У Паши их случалось несколько за день, и проявлялись они в виде напряжения в мышцах, резкими вздрагиваниями тела. Начался длительный процесс подбора противосудорожных препаратов. Не раз из-за судорог Пашку экстренно госпитализировали в Минск. На сегодняшний день на постоянной основе сын принимает три препарата, которые помогают стабилизировать его состояние и уменьшают количество приступов», — рассказывает Елена Барановская, мама Паши.

В возрасте 3 лет мальчику был выставлен ещё один диагноз — детский церебральный паралич. Он так и не смог освоить навык сидения, ходьбы, не научился самостоятельно себя обслуживать.

Пережил операцию на головном мозге

На очередном обследовании в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске специалисты порекомендовали провести ребёнку операцию на головном мозге — каллозотомию. Такое вмешательство должно было помочь сократить количество эпилептических приступов, облегчить течение болезни. Летом 2020 года Пашку прооперировали, всё прошло хорошо. Родители сразу увидели эффект.

«После операции судорог стало значительно меньше, они стали протекать более мягко, сыну стало легче их переносить. Но победить болезнь полностью мы не смогли по сей день. Паша постоянно принимает противосудорожные препараты и слабо развивается», — делится мама.

Речь у Паши тоже отсутствует, общается с родителями посредством звуков. Ребёнок понимает обращенную речь, но это для него непросто. Мальчик узнает родных людей, непродолжительное время играет в погремушки, любит смотреть мультики. Пашка — самый младший ребёнок в семье, у него есть два старших брата. Семья живёт в деревне, много времени мальчик проводит на природе, на свежем воздухе.

За 4 года Паша неоднократно проходил курсы реабилитации в Минске, в Боровлянах. Это помогает улучшать его физическое состояние, но реабилитация с его диагнозом показана не чаще двух раз в год. Интенсивные курсы массажа и ЛФК могут усиливать эпилептические приступы и увеличивать их частоту. Поэтому главное для родителей на данном этапе — контролировать основное заболевание и не давать ему прогрессировать.

Паше необходима реабилитационная коляска

Так как Паша самостоятельно не сидит, ему необходима коляска, в которой может раскладываться спинка до положения полулежа. Для прогулок, поездок на реабилитации и лечение, выхода из дома необходима специализированная модель для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подходящим вариантом для мальчика будет реабилитационная модель UMBRELLA.

«Главное достоинство этой коляски — спинка с плавной регулировкой угла наклона. Для ребенка, который самостоятельно не удерживается в положении сидя, это очень важно. Барьер-поручень, поясной ремень с настройками и регулировками, защищает ребенка от выпадения из коляски. Плюс — это и подножки с регулировкой длины и ремнями для фиксации стоп. Коляска безопасная, устойчивая и удобная в эксплуатации. Но её стоимость для нашей семьи очень высокая», — рассказывают родители Павла Барановского.

Семья Барановских обратилась со своей проблемой в Центр помощи «Вера», потому что самостоятельно приобрести средство передвижения для сына родители не могут. От коляски ребёнок очень зависим, особенно в сельской местности. Благотворительная организация взяла семью Барановских под свою опеку и открыла благотворительный сбор в поддержку мальчика.