«Примерно половина первоклассников в Слуцке имеют нарушения речи». Логопед рассказала, почему дети плохо говорят

14 ноября отмечается Международный день логопеда. Накануне этого праздника «Кур'ер» встретился с логопедом Аллой Липинской, учителем-дефектологом Слуцкой школы № 12. Специалист рассказала, какие нарушения речи чаще всего встречаются, почему они возникают, в чём виноваты родители и чем может помочь логопед.

«Я больше 11 лет занимаюсь логопедией, работаю с детьми, страдающими различными формами нарушения речи, — сказала Алла Липинская. — На своём опыте отмечаю, что ежегодно таких детей становится больше. Сейчас примерно половина первоклассников в Слуцке имеют те или иные нарушения речи.

Почему возникают проблемы с нарушением речи

Зачастую дети с логопедическими нарушениями имеют сопутствующие заболевания. В целом отмечается тенденция ухудшения здоровья детей, меняется и структура дефектов речи. Если раньше в дошкольном возрасте логопед чаще исправлял фонетические дефекты, связанные с произнесением отдельных звуков, то сейчас больше тяжёлых нарушений. Они вызваны целым комплексом проблем, связанных с экологией, протеканием беременности, родов, задержкой психомоторного развития, неврологическими заболеваниями. Всё это влияет на речевое развитие. Ведь речь — это не только звуки, но и словарный запас, умение формулировать и выражать свои мысли.

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Ребёнок не начнёт говорить сам

Сейчас к логопедам всё чаще обращаются с таким запросом, как «запуск речи», когда ребёнок совсем не говорит. По нормам в 2 года ребёнок должен произносить самые простые фразы, например, «Дай пить!», «Пошли туда!». Пусть не чётко, но они должны быть. К 3 годам он должен говорить небольшие предложения, может рассказывать потешки, маленькие стишки (к примеру Агнии Барто). В век гаджетов родители об этом забыли. Компьютерные средства заменили столь важное общение ребёнка со взрослыми. Предлагается множество развивающих игр, игрушек, но они не заменят живое слово.

Телевизор затормаживает

Мама должна песни петь сама и сказки читать. Современные родители облегчают себе жизнь: включают телевизор, планшет — и ребёнок занят. Но нельзя допускать, чтобы ребёнок играл и занимался при включённом телевизоре. Бесконечный речевой поток создаёт фоновый шум и перегружает его психику.

Иногда родители мне говорят: «Мой ребёнок так любит рекламу!». Но на самом деле это не так. Реклама звучит громко, яркое изображение, повторяющиеся фразы. Это отпечатывается в сознании непроизвольно. Фоновая речь засоряет голову ребёнка.

Как смотреть мультики, чтобы развивать речь

При просмотре мультфильмов кто-то из взрослых должен быть рядом и объяснять, что происходит на экране, задавать вопросы после просмотра. Такое общение будет развивать речь. Никакая даже самая хорошая передача, та же «Калыханка», не заменит живое общение.

Нередко на улицах наблюдаем, как ребёнок лет двух сидит в коляске и уже с телефоном, тычет пальцем. Мать идёт и разговаривает не с ним, а тоже по телефону. Что происходит в это время с ребёнком? Он сосредоточен на светящемся телефоне, на всплывающих там картинках. Его внимание занято. В то время как прогулка — лучший способ для развития речи. Можно объяснять ему, что он видит вокруг, называть предметы, явления. Именно так происходит накопление словарного запаса и развитие речи.

Какие нарушения речи самые распространённые

Сейчас на первом месте по распространённости общее нарушение речи. Это выражается в нарушениях звукопроизношения, умения слышать и различать звуки, маленьком лексическом запасе, неправильном грамматическом оформлении, связности речи.

Часто встречается дизартрия — нарушение речи из-за повреждений в развитии нервной системы. При этом речь у ребёнка невнятная, смазанная, с нечётким звукопроизношением, или он не может переключиться с одного слога на другой. Причины могут быть разные: внутриутробная патология, родовые травмы, плохая экология, частые вирусные инфекции и многое другое.

Бороться с этой патологией нужно комплексно. Сначала пройти обследование у невролога, который при необходимости назначит физиотерапию, лечебный массаж, средства, укрепляющие центральную нервную систему. Затем проконсультироваться у логопеда, дефектолога и психолога, чтобы скорректировать развитие сенсорных функций, пространственных представлений, крупной и тонкой моторики.

Также распространённым нарушением является дислалия. При этом ребёнок или не может произнести звук, или пропускает его, или искажает произнесение, или заменяет один звук другим. При своевременных занятиях это быстро устраняется и никаких последствий не имеет.

Бывает темповая задержка речи. Ребёнок может не говорить активно в 3 года, но при своевременном обращении к логопеду, проведении специальных занятий он навёрстывает упущенное. Если затянуть визит к специалисту, то задержка может перерасти в патологию.

Увеличивается и количество детей с тяжёлыми нарушениями речи, когда ребёнок плохо понимает обращённую к нему речь, не может говорить.

Что способствует нарушению звукопроизношения

Как бы странно ни звучало, но нарушениям речи способствует даже раннее прекращение грудного вскармливания. Ведь когда ребёнок сосёт грудь, он прилагает значительные усилия, тренирует мышцы языка, губ, щёк, то есть речевой аппарат. Развитие речевого аппарата тормозит и длительное сосание «пустышки», или когда ребёнок долго ест только измельчённую блендером пищу, вместо того чтобы жевать кусками.

Из-за недоразвития артикуляционной моторики ребёнку тяжело выполнять необходимые движения языком или быстро переходить от одного положения к другому. Очень часто родители обращаются к логопеду с просьбой: «Посмотрите ребёнка, он не произносит звук «р». Когда логопед начинает обследовать, то выясняется, что у него нарушено произношение целого ряда звуков.

Если ребёнок вовремя не заговорил, то проблемы с речью возникнут с большей долей вероятности.

Про сенсорное и эмоциональное развитие

Чтобы ребёнок заговорил, его нужно развивать гармонично: вестибулярный аппарат, моторику, тактильные ощущения. Раньше дети играли в песочнице, лепили «пирожки», рыли ямы, играли в сюжетные игры, ползали на коленках, бегали босиком. Сейчас им недостаточно сенсорного опыта и недостаточно физической активности.

Другой факт — дети не распознают эмоции. Отсюда вялая речь, без эмоций, без интонаций. Дети слишком много слышат роботизированную, искажённую речь из музыкальных книжек, игрушек, компьютерных игр. Вывод: родителям нужно разговаривать с ребёнком, отвечать на вопросы, выражать самим разные эмоции.

Поддаётся коррекции всё, но не все нарушения можно довести до нормы.

Когда бить тревогу и идти к логопеду

Если младенец не гулит, не лепечет, вяло эмоциональный, не реагирует на звуки, на имя, то нужно обратиться к неврологу, лору и логопеду, которые консультируют детей раннего возраста.

Если в 1,5 года не говорит простых двусложных слов, нет звукоподражания.

Если ребёнок в 2−2,5 года не говорит фразу из 2−3-х слов.

Если в 3 года говорит только слова, но не выражает мысль простым предложением. Если речь маловнятная и малопонятная, переставляет слоги.

Многие родители говорят, что «он всё понимает, но не говорит». Часто они заблуждаются, видя, что ребёнок выполняет какие-то ежедневные команды, например, «Дай пульт!». Этого недостаточно.

Логопед проверит понимание обращённой к нему речи. Например: «Сыпь песок красной лопаткой в зелёное ведро» и т. п.

К логопеду лучше сходить пораньше хотя бы для того, чтобы исключить наличие отклонений в речевом развитии.

Решить проблемы до школы

Речевые проблемы нужно решать до школы. Но родители своевременно не придают этому значения, не обращаются к специалистам.

Речевые нарушения не пройдут сами по себе, они повлекут за собой не только неуспеваемость, но и психологические травмы, высмеивание со стороны одноклассников. Ребёнок станет замкнутым или, наоборот, агрессивным".