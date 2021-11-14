«Из шерсти можно свалять даже мужа». Случчанка работала учителем в сельской школе, но стала ремесленником

Оксана Немкович живёт в деревне Замостье. До недавних пор она работала учителем, а сейчас стала ремесленником и делает уникальные вещи из валяной шерсти и экоизделия. Мастерица рассказала «Кур'еру», как осваивала новое искусство и сколько стоит ручная работа.

Оксане Немкович 51 год. Родилась на Случчине в Белой Луже. Училась в Гацуковской школе. Высшее образование получила на художественно-графическом факультете Витебского пединститута. В 1992 году по распределению вернулась на Случчину.

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Выбрала деревню

«Рабочее место выбирала сама. Могла остаться в столице, потому что муж работал в автопарке, обещали дать квартиру. Но понравилась школа в деревне Замостье, а ещё природа, — говорит Оксана. — Приехали сюда. Работали в школе: я — учителем, муж — завхозом. Построили дом, посадили сад, вырастили двоих сыновей.

Всегда была тяга к искусству

Люблю искусство: музыку, живопись, театр. Самая большая тяга к декоративно-прикладному искусству. Мне близки народные промыслы. Обожаю вышивку, керамику. Пробовала разное: лепила, вышивала, вязала. Последняя моя любовь — шерсть. Это удивительный материал. Из него можно свалять всё. Одежду, обувь, аксессуары, картины, интерьерные вещи, ковры. «Можно свалять даже мужа», — шутят мастера.

Как начала валять из шерсти

Любила смотреть передачу «Квартирный вопрос». Увидела, как валяют декора­тивную подушку. Так совпало, что одновременно пришёл номер журнала «Умелые ручки». Там была напечатана статья «Бусики». Знакомая нашла для меня в Минске шерсть и иголку. Так появилось моё первое валяное изделие — бусы.

Первоначально сырьё покупала в минском магазине, а сейчас заказываю по интернету в Омске, Барнауле, в Украине. Это выгоднее. У нас шерсть дороже в два раза.

Сколько стоит ремесло

Тапки валяю на колодке. Остальные изделия — руками с помощью разных техник. 100 граммов тонкой шерсти стоит до 30 рублей. Этот материал идёт на шапки, шарфики.

Для тапочек беру сырьё по 15 рублей за 100 граммов. На них нужно 200 граммов. Добавьте ещё деньги на колодку, декор. Стоимость получается примерно 90 рублей.

В месяц продаю около 10 изделий. Пока расходов много, а доход маленький.

Про заказчиков

Первыми заказчиками стали односельчане. Их привлекают варежки, беретки, тапки. Друзья семьи просят сделать подарки мамам, друзьям.

Самый интересный заказ был, когда бабушка после операции просила сделать ей тапки. Ступни деформированы. Наращивала колодки до размеров её ноги. Я попала в форму. Заказчица осталась довольна.

Постоянно учусь

Смотрю вебинары в интернете, где именитые мастера из России, Чехии, Украины обучают тонкостям ремесла. Много знаний и умений дают бесплатно.

Я уже сама участво­вала в выставках разных уровней.

Новое увлечение — экопринт

Этим летом увлеклась экопринтом — окраской тканей растениями. На подготовленную ткань выкладываю листочки, цветы, которые растут в моём саду, они оставляют отпечатки. Из таких тканей шью блузки, сумки, косметички.

В быту помогает муж

Мы с ним вместе с 8-го класса. Ждала его из армии. Он мой единомышленник. Поэтому с его помощью мне хватает времени на творчество".