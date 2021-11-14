Владелец ресторана в Японии купил снежного краба за $ 7 тысяч

Сейчас в Японии начало сезона ловли снежного краба (или краба-стригуна), одного из самых изысканных деликатесов в мире. Называется он так по месту обитания: это холодные северные моря. Чем больше его вес и симметричнее внешний вид, тем дороже стоит ракообразное.

Сезон ловли открылся традиционным аукционом по продаже выловленных в Фукуи крабов под названием Kiwami. На этот раз краб, видимо, попался очень упитанный и красивый. Его продали за рекордные для этого аукциона $ 7050 (но не рекордные для мира в целом), пишет местное издание Kyodo News.

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Покупателем стал владелец одного из местных ресторанов. Он надеется, что покупка привлечёт посетителей, которых отпугнул коронавирус в стране.

«Пандемия нового коронавируса наконец-то улеглась, и я хочу, чтобы люди знали, что в ресторанах всё в порядке», — считает Тосиаки Накамура.

К слову, японцы — знатные гурманы. То и дело они покупают разные продукты на аукционах за невероятные суммы. Например, пару лет назад за $ 45 тысяч на аукционе продали дыни сорта «юбари».