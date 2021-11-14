Происшествия на выходных: в Слуцком районе 8 аварий за полдня, а на границе с Польшей разрушили часть заграждения

Одним абзацем. В субботу, 13 ноября, в первой половине дня в Слуцком районе было зарегистрировано 8 ДТП. Пострадали машины. Слуцкий РОВД рекомендовал по возможности воздержаться от поездок в виду сильного тумана и гололёда.

В Минске 16-летняя девочка отравилась метадоном

В субботу, 13 ноября, стало известно, что 11 ноября в одну из минских больниц поступила 16-летняя девочка, которая отравилась психоактивным веществом. Медики обнаружили у неё в крови метадон и обратились в милицию.

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Девочка — из неблагополучной семьи. Она не ночевала дома два дня и вернулась в плохом состоянии. Мать вызвала «скорую». По подозрению в сбыте метадона подростку задержаны трое мужчин в возрасте от 35 до 40 лет. БелТА

Люди погибли из-за пожаров в Жлобинском районе

Ночью на субботу в деревне Косаковка Жлобинского района горел жилой дом, принадлежащий пенсионеру. На пожаре был найден погибшим неизвестный. Его личность и причина пожара устанавливаются.

Утром в субботу в больнице умер от ожогов мужчина 1962 года рождения. Он пострадал 1 ноября на пожаре, который случился в гараже в Жлобине. МЧС

В Житковичском районе «Фольксваген» врезался в столб и перевернулся

В Лиде водители решили «погоняться», и машина перевернулась

Возле границы с Беларусью в Польше нашли тело Сирийца

Вечером в субботу 36-летний водитель «Фольксвагена Пассата В3» на дороге в Житковичском районе не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Машина опрокинулась. Пассажир выбрался самостоятельно, а водитель оказался зажат. Его вытаскивали спасатели. И водителя, и пассажира госпитализировали.В воскресенье в Лиде 18-летний водитель «Фольксвагена», по неофициальной информации, устроил гонки с водителем такси. В обеих машинах были пассажиры. На опасном участке дороги юноша на «Фольксвагене» не справился с управлением. Машина ударилась в отбойник и несколько раз перевернулась. В автомобиле находилось 4 человека, все были пристегнуты ремнями безопасности, никто из них не пострадал.

Тело 20-летнего гражданина Сирии обнаружила 13 ноября польская полиция вблизи с границей Беларуси в лесу. Причину смерти на месте установить не удалось. Тело, по сообщению полиции, передали в отдел судебной медицины. БелТА

Мигранты разрушили часть заграждения на польско-белорусской границе

В воскресенье 50 мигрантов сумели разрушить часть заграждения на границе Беларуси и Польши. Полицейские задержали 22 мигранта, пытавшихся сквозь брешь прорваться на территорию Польши.

В ходе другого инцидента группа нелегальных иммигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши. Интерфакс-Запад