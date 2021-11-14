Практически все системы в современном автомобиле работают на комплектующих, в состав которых входят микрочипы. Начиная примерно с мая в салонах просто перестали появляться новые машины — «нет в наличии». Прогнозируют, что рынок восстановится только летом 2022 года. Но стоимость абсолютно всех автомобилей может подрасти. Когда? Наверняка уже после Нового года.

Клиническая картина

В начале месяца Jaguar Land Rover подсчитал свои убытки, вызванные нехваткой чипов. Вышло 302 миллиона фунтов стерлингов, оборот упал на 11%. Схожая ситуация наблюдается и у других производителей. Без чипов невозможно выпустить автомобиль, в шоурумах разводят руками: «Берите то, что есть в наличии».

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Недавно неутешительная весть — «АвтоВАЗ» остановит конвейеры 8 ноября. На сборочно-кузовном производстве завода собирают Lada Niva, XRAY, Largus, Renault Logan и Sandero. Причина та же — с весны 2021 года «АвтоВАЗ» страдает от глобального дефицита чипов, за последние месяцы компания неоднократно вынуждена была останавливать головной завод в Тольятти.

Проблема не обошла стороной и Беларусь — даже популярный в стране Volkswagen Polo не всегда возможно найти в нужной комплектации. Некоторые производители решили упростить комплектации для сохранения уровня объемов продаж. Другие делают ставку на выпуск более технологичных версий для повышения рентабельности производства.

Что за чипы? Из-за чего дефицит?

Микрочипы входят в состав множества автомобильных систем: от мультимедиа до активной и пассивной безопасности. Сначала по индустрии ударила череда локдаунов. Помимо периодической остановки производств сказалась и другая сторона домашнего карантина — резкий спрос на бытовую электронику, смартфоны, планшеты, компьютеры, приставки, то есть всё, что может скрасить пребывание в заточении. Плюс на карантине стали больше «майнить крипту». А в видеокартах используются всё те же чипы. Ещё один фактор — страны перенаправили основной поток производства чипов на нужды здравоохранения, на создание медоборудования.

После случился ряд ЧП: пожар на заводе крупного обработчика кремниевых плат Renesas Electronics в Японии, засуха на Тайване, на родине заводов крупнейшего производителя чипов TSMC, мороз в американском Техасе, где останавливали фабрики Samsung.

Неприятностью обернулся и принцип производства «точно в срок» (just in time): заводы поддерживали складские запасы на минимальном уровне, необходимом только для текущего производства. А всё остальное своевременно получали от поставщиков. Без запасов нельзя было продолжать производство в запланированном объёме.

Выйти из кризиса непросто, и дело не только в продолжающейся пандемии. Проблема в том, что при создании чипа используют технологию так называемого выращивания кристалла. И на этот процесс тратится от шести месяцев. Просевшее производство просто не успевает за спросом. А теперь самое время вспомнить, что происходит, когда спрос увеличивается, а предложение — нет.

Когда подорожают новые машины в РБ?

По нашим данным, крупные белорусские дилеры содержат 2—3-месячный запас авто (150—200 машин) — это тот промежуток времени, о котором можно говорить уверенно: за данный период, скорее всего, ничего не случится. А в России уже наблюдается жёсткий дефицит. По законам рынка в таких случаях цены поднимаются. Уже есть конкретные примеры, зафиксированные на видео. Из последних — мужчина хотел купить Volkswagen Taos, который ещё недавно стоил в РФ 2,2 млн рублей ($ 30,5 тыс.), однако ему озвучили цену в 3,5 млн ($ 48,5 тыс.). Чтобы всё выглядело более-менее культурно, российский дилер «обвесил» машину всеми возможными дополнительными функциями и комплектами. Но нужно понимать, что «допы» в данном конкретном случае — не более чем способ заработать. И вновь звучит фраза «в наличии есть такая — берите, других нет».

Понятное дело, что Беларусь реагирует на глобальные изменения чуть позже, чем Россия. В то же время стало известно о единичных шопинг-турах россиян в белорусские автосалоны. Вообще, далеко не все наши дилеры имеют право продавать машины соседям (таково требование российской стороны). Однако есть компании, которые не обременены этим обязательством, потому уже фиксировались случаи «мелкооптовой» закупки. Также россиян не раз видели на дилерских площадках, где выставлены автомобили с пробегом. Покупателей из РФ, как правило, интересуют 2—3-летние машины с небольшими пробегами и прозрачной историей обслуживания. Берут также по несколько штук за один визит:

— Сколько моделей есть?

— Три.

— Забираю все, у себя быстро распродам.

Специалисты рынка прогнозируют, что цены на автомобили в Беларуси продержатся до конца этого года. А уже начиная со следующего стоит ждать повышения прайсов.

Что говорят наши дилеры

Renault

— Многим автопроизводителям пришлось из-за отсутствия полупроводников уйти на вынужденные каникулы. Это, в свою очередь, не лучшим образом сказалось на объёмах производства новых автомобилей в 2020 и 2021 годах. Далее в игру вступил рынок, — рассказал Onlíner Юрий Лихута, представитель пресс-службы импортера Renault в Беларуси. — Самые оптимистичные прогнозы обещают восстановление былых объёмов производства новых автомобилей к 2023—2024 годам. Насколько они точны, покажет время. Конкретно в наших дилерских центрах острого дефицита новых машин пока нет.

— Мы заранее прогнозировали такую ситуацию и совместно с нашим производителем сделали достаточный запас автомобилей во всех востребованных у покупателей версиях, — подчеркнул собеседник. — Тем не менее перемены уже ощущаются. Впереди традиционный для конца календарного года сезонный рост спроса со стороны покупателей, и он может внести свои коррективы в эту, казалось бы, оптимистичную картину.

Volkswagen

Егор Швед, замдиректора по сбыту СОО «Атлант-М Восток», считает, что автомобильную промышленность в 2022 году будет лихорадить.

— Более того, ещё в 2023 году мы будем заложниками изменения общемировых моделей бизнеса, — уверен представитель дилера. — Ситуация с полупроводниками в конечном счёте выровняется. А, например, с поставками магния, который используют при производстве алюминиевых сплавов, широко применяемых в автомобильной промышленности, будут перебои, и его стоимость существенно вырастет. Сегодня цены на поставки магния в Европу поползли вверх и уже достигли исторического максимума: за последний месяц рост составил 75%, и магний сейчас стоит более $ 9 тыс. за тонну. Учитывая, что производство автомобилей и их компонентов является сильно распределённым по миру, любой сбой или неожиданный «чёрный лебедь» будет влиять на возможность конечного покупателя приобрести себе машину. Так что у нас всех впереди интересное время. — Уже сейчас на белорусском рынке, как и на всех остальных, потребители чувствуют на себе эту проблему, — констатирует собеседник. — У многих коллег уменьшилось количество доступных автомобилей на складах или в производстве, сроки поставок увеличиваются, а из комплектации машин исключаются некоторые позиции (либо становятся остро дефицитными). При заключении долгосрочных контрактов многие не могут четко и определенно назвать срок поставки автомобилей, интересных клиентам. Вместе с тем и производители, и импортеры, и дилеры прикладывают много усилий, чтобы поставить все заказанные машины клиентам и сгладить сбои. Формируются резервные и промежуточные склады, изменяются графики поставок, по-другому формируются доступные к производству и заказу модельные предложения.

Общая ситуация на рынке

Сергей Михневич, экс-председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации, ныне гендиректор ООО «Активлизинг».

— Автопром восстановится, но на это уйдет время. Потому в следующем году приходится ждать провала в поставках, это неизбежно, — убежден специалист. — Уже сейчас у некоторых дилеров нет машин. Они сидят без автомобилей, склады пусты. Стоимость определённых новых моделей возросла уже почти на 20%. Тут сказался не только дефицит чипов, но и мировая инфляция на сырьё (в том числе на металлы). Многие белорусские дилеры продают машины, поставляемые из России. В условиях общей нехватки очевидно, что россияне будут в первую очередь насыщать свой внутренний рынок, Беларусь окажется на вторых ролях. При таком сценарии наше положение усугубится. — Тот же «народный» Volkswagen Polo ещё в конце весны стоил от $ 15 тыс. (в эквиваленте). Сейчас таких комплектаций просто нет. В РФ цены на эту модель подросли до $ 30 тыс. Российские дилеры стараются навариться на дефиците в том числе «допами». Надеюсь, такая тенденция не дойдёт до Беларуси, но изменений в ценах с 2022 года стоит ждать однозначно, — заключил он.