«В 1933 году сюда приезжал знаменитый командарм Семён Будённый». Что сохранилось в деревне Бокшицы под Слуцком

Недавно съездила на велоэкскурсию в Бокшицы Слуцкого района — с этим местом связаны интересные истории и судьбы людей. Да и близко от города: 6,5 км туда-назад плюс 3 км по деревне. Всего получилось чуть больше 10 км.

Название Бокшицы происходит от старинной фамилии Богша (помните, Лазарь Богша — создатель креста Евфросинии Полоцкой?).

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В деревне есть улицы Садовая, Трудовая и переулок Садовый.

Жителей репрессировали и реабилитировали

Садовая с переулком — бывший застенок. Место проживания шляхты. Здесь жил рабочий Слуцкого лесхоза Тихон Зеленко. Он был репрессирован в 1937 году и реабилитирован в 1957-м. Его дочь Ада Тихоновна работала учителем русского языка и литературы в Бокшицкой школе.

Нужно сказать, что всего были осуждены 9 жителей Бокшиц. Это 20% от всех подвергшихся репрессиям в 1930-е годы в сёлах Бокшицкого сельсовета. В последующем люди были реабилитированы.

Про приезд красного командарма Семёна Будённого

За домами в застенке находилась конюшня. Сюда в 1933 году приезжал Семён Будённый. Легендарный советский маршал и кавалерист осмотрел лошадей. Они ему понравились, но порода не устроила военного. Нужны были рысаки.

По виду я приняла за конюшню телятник. Обрадовалась, что сохранилась такая интересная постройка. Но сельчанин, который тут живёт 43 года, сказал, что конюшня давно развалилась. Она находилась там, где сейчас лежит скирда соломы. Лошадей отдали в Заполье и Городище. Учительница-пенсионерка Нина Палазник уточнила, что конюшня сгорела от удара молнии.

О жителях Трудовой улицы и педагогической династии

Улица Трудовая вытянулась в линейку. Здесь жили крестьяне. В 1920-е годы тут появилась одна из первых в районе сельская комсомольская организация. Среди активистов был первый тракторист Василий Капарихо. Потом он стал педагогом. Женился на первой учительнице Бокшицкой школы Татьяне Шахлевич. Много лет семья наставничала в селе. Их дочь Галина Капарихо была директором школы № 6 в Слуцке в 1986—1993 годы.

Превращается в дачный посёлок

На Трудовой много кирпичных добротных домов. Деревянные постройки постепенно ремонтируются. Детали декора заменяются современными материалами.

Я постаралась сфотографировать красивые наличники на окнах, фрагменты деревянных украшений на стенах.

Теперь улица превращается в дачный посёлок.

Хотя есть и старые строения, без особого ремонта.

Советские лозунги

Подъехала к мастерским местного хозяйства.

На кирпичных стенах сохранился дизайн советского времени. Через краску проступают лозунги «Слава КПСС», «Слава труду» и про Ленина.

Закончила экскурсию осмотром двора, который сначала приняла за бывший хутор.

Оказывается, что одна семья когда-то построилась немного в стороне от Бокшиц. Около дома сохранилось огромное и очень старое дерево. Как бы отдельным островком в стороне от деревни расположены магазин, школа, ФАП, ателье, пустые здания бани и сберкассы.

Учреждения эти называются Бокшицкими. Хотя они ближе к Заполью.