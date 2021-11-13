«Откроем сувенирную лавку прямо в доме»: как супруги из Стародорожского района развивают семейный бизнес

Супруги Крушные — мастера, каких ещё поискать. Оба окончили Бобруский государственный колледж имени А.Е. Ларина. Муж получил специальность столяра, освоил производство художественной мебели. Профиль Анастасии — роспись по дереву. Годы идут, но тяга к творчеству не угасает. Пришли к выводу, что могут реализовать свой семейный бизнес-проект. К этому ответственному шагу всё готово.

Анастасия родом из Новых Дорог, Сергей — из Теребут. Она ещё в школе рисовала стенгазеты и плакаты. Чтобы талант не пропал, учителя настоятельно советовали идти учиться на художника. Он в 14 лет отремонтировал деревянную дверь на ферме и построил гараж с чердаком и подвалом, который крепко стоит и по сей день. Работа с деревом пришлась по душе. Так и определился с будущей профессией. Одновременно поступили в бобруйский колледж, там и завязались романтические отношения. Сыграли свадьбу. На подаренные к этому судьбоносному дню деньги молодые купили… столярный станок.

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Станок шумел в мастерской, молодой столяр оттачивал мастерство и выполнял первые заказы. Анастасия во всём поддерживала его идеи и начинания, заботилась о том, чтобы дома всегда царили красота и уют, чтобы семейная идиллия вдохновляла мужа на новые творческие замыслы.

«Пойду на пенсию — зарегистрирую ИП»

Сергей и Анастасия когда-то работали руководителями кружков в Центре детского творчество «Светлица». Решили не останавливаться на достигнутом. Оба получили высшее образование: она окончила педагогический, он — Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь. В рядах спасателей Сергей служит и по сей день, параллельно занимается ремесленнической деятельностью. В этой же бизнес-сфере официально зарегистрировалась и Анастасия. «Непросто, конечно, совмещать основную профессию с увлечением, которое приносит не только заработок, но и радость, удовольствие, совершенствует твоё мастерство, — рассказывает Сергей. — Подумываю о том, чтобы, как выйду на пенсию за выслугу лет, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя».

«Откроем сувенирную лавку. Прямо в доме»

Преуспели Крушные не только в творчестве и бизнесе — у них подрастают трое детей, не так давно справили новоселье в красивом просторном доме, на строительство которого использовали льготный кредит для многодетных семей и семейный капитал.

«Я мечтал о таком жилье, планировал, сколько будет этажей и комнат, — рассказывает Сергей. — На первом этаже — мастерская для жены. Здесь будет находиться и сувенирная лавка — магазин нашей продукции. Вход, окна, вывеску оформлю в интересном самобытном стиле. Дом стоит на углу улицы, виден с трассы. Потенциальные покупатели с лёгкостью нас найдут».

В мастерской Сергея стоят деревообрабатывающие станки, воздух пропитан запахом свежей древесины, стоят-лежат аккуратно сложенные доски, заготовки, а горы стружек и опилок красноречиво говорят: работа идёт полным ходом.

Handmade от Крушных: от ложки до беседки

На вопрос «Какие изделия готовы предложить стародорожанам?» Сергей и Настя отвечали долго — перечисляли, вспоминали интересные заказы и резюмировали: «Да практически всё!». Ложки для варенья, картофелемялки, разделочные доски, шкатулки, книжные полки, скамейки, комоды, шкафы, столы, мебель для бани, окна, двери, беседки…

«Ко мне обратился владелец стульев 18 века. Спросил, смогу ли я сделать стол в таком духе. Корпел я над заданием четыре месяца. Заказчик остался доволен, а я решил, что именно в этом направлении хочу продвигаться: делать что-то штучное, эксклюзивное». В руках Анастасии более изящные инструменты — кисточки и краски. Деревянным изделиям, которые сделал её муж, она придаёт особый шарм и колорит.

«Расписываю резную мебель, а также рисую на шкатулках, разделочных досках. Многие изделия можно использовать в быту, а другие — дарить на память как сувенир», — рассказывает Анастасия.

Дети с интересов наблюдают за творчеством родителей. Младший Демид помогает отцу наводить порядок в мастерской. Анна как-то удивила мастера эскизом изделия — нарисовала его в трёх проекциях. Старший Михаил помогает делать заготовки будущей продукции. Семейный бизнес вдохновляет и объединяет членов семьи Крушных, их рукотворная продукция уже имеет успех у людей.