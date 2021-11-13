Слуцк и район в тумане… Буквально за полдня произошло восемь аварий (фото)

В субботу, 13 ноября, в первой половине дня зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых повреждены транспортные средства. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.

«Воздержитесь от поездок»

«С учётом осложнившихся погодных условий, сильного тумана, гололёда в утреннее и вечернее время Слуцкий РОВД рекомендует по возможности воздержаться от поездки на автомашине, — сказал замначальника милиции. — Кроме того, используйте зимние шины, включайте ближний свет фар, снижайте скорость, строго соблюдайте скоростной режим!

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Напоминаем и пешеходам об обязательном использовании в тёмное время ФЛИКЕРОВ!

Позаботьтесь о своей безопасности! Счастливого пути!"

Сгустился туман…

Сегодня в Беларуси облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Однако на дорогах страны, кроме южных областей, ночью и утром образуется гололедица. В центральных и западных частях республики сгустится туман, видимость снизится до 50−600 м.

В частности, в Минской области туман сохранится и во второй половине дня.

Также синоптики предупреждают, что в отдельных районах Беларуси туман ожидается ночью и утром в воскресенье, 14 ноября.