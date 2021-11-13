Газета «Кур'ер» запускает традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу».

Письма с историями о добрых делах от маленьких девочек и мальчиков Слуцка Дедушка принимает до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.

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Подробности о детском празднике, подарках и партнёрах мы сообщим позже. Сейчас главное — начать писать письмо Волшебнику.

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2022 году (этот пункт прежде

всего на заметку родителям);

всего на заметку родителям); поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок (например, рисунок или поделка) для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — его должен сделать ребёнок, а родители пусть помогают. В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте: