Газета «Кур'ер» запускает традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу».
Письма с историями о добрых делах от маленьких девочек и мальчиков Слуцка Дедушка принимает до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.
Подробности о детском празднике, подарках и партнёрах мы сообщим позже. Сейчас главное — начать писать письмо Волшебнику.
Как стать участником
В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилия ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому 2022 году (этот пункт прежде
всего на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Новогодний подарок (например, рисунок или поделка) для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — его должен сделать ребёнок, а родители пусть помогают. В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Письма присылайте:
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.