«Дорогие шлёпанцы привезла домой как сувенир». Случчанка рассказала, как съездила в минский аквапарк

Соседка рассказала, как классно провела её дочь день рождения в столичном аквапарке. А мы с дочкой там ни разу не были. «Мама, мы едем!» — категорично заявила моя дочь-подросток.

Денег лишних не было, но нельзя же лишить ребёнка ярких впечатлений, подумала я. За три дня до намеченной поездки заказала маршрутку «туда», потому что не знала, во сколько поедем назад. И вот мы в 8.15 уже мчались на свой отдых.

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Добраться до аквапарка достаточно легко, потому что до места с вокзала, где мы высадились из маршрутки, идёт прямой автобус.

Мой совет — покупайте билет через интернет. Это, как оказалось, дешевле и быстрее. Потому что очередь в кассу была очень длинная. Люди в ожидании объединялись в группы по интересам. Мы же скоротали время в ближайшем кафе.

В аквазону можно было входить только в сланцах, так гласило объявление на двери, а я их забыла. Конечно, пару человек я видела не в сланцах, но не очень приятно ходить по плитке в общественном месте босиком. В Слуцке их можно купить за 6 рублей, а в аквапарке были только шлёпанцы с массажёром за 30 рублей. Там же можно было приобрести купальники, кремы, в принципе, всё, что необходимо, но дороже.

Наконец, мы попали в огромную раздевалку, где переоделись и оставили вещи в шкафчике, который закрывался и открывался браслетом с руки. Потом прошли в душевую, где нужно ополоснуться, и пошли в аквазону. Первое, что увидели, — волновой бассейн. Потом мы плескались в другом бассейне с тёплой водой, сидели в джакузи. Постепенно дошло время до горок — дух захватывает!

Если идёшь с ребёнком, то на нанесение различных скрабов и кремов не будет времени. Лучше это время потратить на то, чтобы лишний раз скатиться с горки или понежиться в джакузи.

Там был и аквабар, где можно достаточно плотно поесть и выпить. Интересно, что стулья стояли прямо в бассейне. Нам всё понравилось, а время пролетело незаметно.

Дорогие шлёпанцы привезла домой как сувенир с аквапарка.

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