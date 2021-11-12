Планы, надежды, начало конца… Про слуцкое предприятие, которого уже нет

В этом году Слуцкий пивоваренный завод мог бы отпраздновать 50 лет. Но, к сожалению, предприятия больше нет… В печатном номере «Кур'ера» от 11 ноября мы вспоминаем о слуцких пивоварах и рассказываем про их продукцию.

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Видео: Глеб Рулёв

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