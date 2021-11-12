Минздрав обновил список лекарственных препаратов, которые человек может купить без рецепта. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


В список попали отдельные препараты для лечения:

  • ряда сердечно-сосудистых заболеваний,
  • сахарного диабета,
  • заболеваний щитовидной железы,
  • гормональными препаратами,
  • препаратами для лечения заболеваний носа и глаз,
  • лечения глаукомы,
  • некоторыми противомикробными лекарственными препаратами.

Полный перечень лекарств смотрите здесь.