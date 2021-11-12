Минздрав обновил список лекарственных препаратов, которые человек может купить без рецепта. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



В список попали отдельные препараты для лечения:

ряда сердечно-сосудистых заболеваний,

сахарного диабета,

заболеваний щитовидной железы,

гормональными препаратами,

препаратами для лечения заболеваний носа и глаз,

лечения глаукомы,

некоторыми противомикробными лекарственными препаратами.