Минздрав обновил список лекарственных препаратов, которые человек может купить без рецепта. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В список попали отдельные препараты для лечения:
- ряда сердечно-сосудистых заболеваний,
- сахарного диабета,
- заболеваний щитовидной железы,
- гормональными препаратами,
- препаратами для лечения заболеваний носа и глаз,
- лечения глаукомы,
- некоторыми противомикробными лекарственными препаратами.
Полный перечень лекарств смотрите здесь.