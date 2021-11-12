Жительница Слуцка: Каждый день слышу, как взрослые с температурой приходят в гости к родным. Может, пора уже включить мозг?!

Уважаемые люди! Каждый день слышу, как взрослые с температурой, с недомоганиями приходят на дни рождения, в гости к родным, зная, что дома есть уязвимые с хроническими болезнями.

Может, пора уже перестать играть в детство?! Все — взрослые люди, уже не детсад, ясельная группа! Должны нести ответственность за других. Ладно, если это просто знакомые, но это родные люди!

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Я даже не знаю, как это называется, когда взрослые так себя ведут… Потом вы плачете по родным, по своему здоровью! Может, пора уже включить мозг?!

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