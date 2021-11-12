Таня, не молчи! Про самые дорогие продукты в Слуцке

Отдел новостей
-
0

Видео в нашей новой рубрике «Таня, не молчи!» редакция посвятила материалу о том, сколько стоят самые дорогие продукты в Слуцке.


Татьяна Кожушко решила не молчать и сказать, за 3 кг чего она может отдать всю свою зарплату.

Реклама