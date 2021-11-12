Умер писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик, эстрадный драматург и сценарист Виктор Коклюшкин умер в Москве. Ему было 75 лет, сообщил телеканал «Россия 24».



Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился в 1945 году в Москве. Свою литературную деятельность он начал в 1969 году, публикуя юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев», «Литературной газете» и других изданиях, пишет «Медуза».

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В 1981 году он окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Примерно в то же время Коклюшкин стал писать сатирические монологи для эстрады. Он выступал и сольно, и писал монологи для других артистов: Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Клары Новиковой, Елены Степаненко. Регулярно принимал участие в юмористических телепрограммах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и других.