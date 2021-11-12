За октябрь этого года индексируются денежные доходы, установленные от базовой величины, а также минимальная заработная плата, сообщает Минтруда.

Порядок индексации доходов в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги, регулируется Законом Республики Беларусь «Об индексации доходов населения с учётом инфляции». Годовая инфляция в октябре составила 10,5%.

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По закону индексации подлежит не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 288,01 рубля (100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации).

Минимальная зарплата за октябрь после индексации составит 418 рублей 14 копеек. В сентябре её также индексировали — она выросла до 417 рублей 86 копеек (до этого была 400 рублей).

При этом доходы, которые привязаны к базовой ставке и бюджету прожиточного минимума, за октябрь не будут индексировать.