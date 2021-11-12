Каждый год в Слуцком районе создаётся стабилизационный фонд из белорусских овощей, фруктов и корнеплодов. Их будут продавать в магазинах города с ноября по май. Об этом сообщает газета «Слуцкий край».



В хранилища заложили:

190 тонн картофеля;

120 тонн белокочанной капусты;

50 тонн моркови;

39 тонн свёклы;

38 тонн лука;

55 тонн яблок.

Закладкой стабилизационного фонда занимаются: