Каждый год в Слуцком районе создаётся стабилизационный фонд из белорусских овощей, фруктов и корнеплодов. Их будут продавать в магазинах города с ноября по май. Об этом сообщает газета «Слуцкий край».
В хранилища заложили:
- 190 тонн картофеля;
- 120 тонн белокочанной капусты;
- 50 тонн моркови;
- 39 тонн свёклы;
- 38 тонн лука;
- 55 тонн яблок.
Закладкой стабилизационного фонда занимаются:
- Слуцкий мясокомбинат — «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» и «Подсобное сельское хозяйство»;
- «Слуцкий рынок ОПС»;
- Универмаг «Слуцк»;
- «Евроторг».