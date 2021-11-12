Каждый год в Слуцком районе создаётся стабилизационный фонд из белорусских овощей, фруктов и корнеплодов. Их будут продавать в магазинах города с ноября по май. Об этом сообщает газета «Слуцкий край».


В хранилища заложили:

  • 190 тонн картофеля;
  • 120 тонн белокочанной капусты;
  • 50 тонн моркови;
  • 39 тонн свёклы;
  • 38 тонн лука;
  • 55 тонн яблок.

Закладкой стабилизационного фонда занимаются:

  • Слуцкий мясокомбинат — «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» и «Подсобное сельское хозяйство»;
  • «Слуцкий рынок ОПС»;
  • Универмаг «Слуцк»;
  • «Евроторг».