На Слуцком рынке можно встретить свежий редис и дайкон. Грецкий орех из Узбекистана стоит 10 рублей за кг. Дешевле стали гранаты — 4,8 рубля за кг. На 1,5 рубля подорожала клюква — 7,5 рубля за кг. За носки ручной вязки на взрослого просят 5 рублей.

Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов четверга, 11 ноября.

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Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
  • Капуста пекинская — 2,5 рубля за килограмм
  • Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
  • Брокколи — 5 рублей за 1 килограмм
  • Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
  • Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей — за 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

  • Арбуз — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Грейпфрут — 3,8 рубля за килограмм
  • Гранат — 4,5 рубля за килограмм
  • Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
  • Виноград — 3−4 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны — 4,8 рубля за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Финики — 5 рублей за 1 килограмм
  • Хурма — 3,5−5 рублей за 1 килограмм.

Саженцы

  • Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.

Ягоды

  • Клюква — 7,5 рубля за 1 литр
  • Калина — 0,8 рубля за 1 пучок
  • Шиповник — 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник — 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.

Разное

  • Дайкон — 2 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 2 рубля за 1 пучок
  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная — 4 рубля за 1 литр
  • Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови — 7 рублей за 1 килограмм
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
  • Грибы зелёнки маринованные — 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее — 4,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Орех грецкий узбекский — 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 200-граммовый стакан
  • Заштырин — 2 рубля за 1 пучок
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра.