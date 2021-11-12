На Слуцком рынке можно встретить свежий редис и дайкон. Грецкий орех из Узбекистана стоит 10 рублей за кг. Дешевле стали гранаты — 4,8 рубля за кг. На 1,5 рубля подорожала клюква — 7,5 рубля за кг. За носки ручной вязки на взрослого просят 5 рублей.

Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов четверга, 11 ноября.

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Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм

Капуста пекинская — 2,5 рубля за килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Брокколи — 5 рублей за 1 килограмм

Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 5,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,2 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей — за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

Арбуз — 1,3 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4,5 рубля за 1 килограмм

Грейпфрут — 3,8 рубля за килограмм

Гранат — 4,5 рубля за килограмм

Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм

Виноград — 3−4 рубля за 1 килограмм

Лимоны — 4,8 рубля за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Хурма — 3,5−5 рублей за 1 килограмм.

Саженцы

Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.

Ягоды

Клюква — 7,5 рубля за 1 литр

Калина — 0,8 рубля за 1 пучок

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.

Разное