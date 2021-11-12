В Слуцке Беларусбанк установит три новых банкомата. Через них можно будет пополнить карту наличными (и это не все новости)

В 2022 году Беларусбанк планирует заменить свои существующие банкоматы и инфокиоск в двух местах, а Белагропромбанк установит один в микрорайоне «Сахарный».

Про банкоматы Беларусбанка

Наталия Данилевич, директор центра банковских услуг № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк», рассказала «Кур'еру», что инфокиоск и банкомат около остановки «Крыніца» заменят на два новых банкомата с кэшем. Они будут с возможностью пополнения пластиковой карты наличными деньгами. Такое же новое устройство появится на Ленина, 211.

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«Инфокиоски уже не настолько в ходу. Люди перешли на мобильный и интернет-банкинги», — сказала она.

Наталия Данилевич добавила, что банкомат и инфокиоск, которые были на Чехова, 22, разместят в магазине «Соседи» в декабре этого года.

Ранее «Кур'ер» сообщал о закрытии отделения Беларусбанка в микрорайоне «Чехова».

Про банкоматы Белагропромбанка

Напомним, что читатели сайта и соцсетей «Кур'ера» много раз обращали внимание на отсутствие банкомата в районе вокзала. Последний раз в сентябре этот вопрос подняла посетительница нашей редакции.

«Слуцкі край» обратился в Белагропромбанк. Там ответили, что ближайший к вокзалу их банкомат находится по адресу: улица Уласовца, 3. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию ещё одного на Тутаринова, 14. Также сообщили, что «будет рассмотрена просьба жителей и гостей города Слуцка об установке банкомата в районе вокзала».