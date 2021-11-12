В лагерь беженцев приезжали представители ООН. Что известно утром 12 ноября о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

Отдел новостей
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Силовые вторжения и стрельба. Что известно в пятницу утром о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе
Представители УВКБ ООН в лагере беженцев. Фото: БелТА

На белорусско-польской границе в лесу всё ещё находятся тысячи мигрантов. В четверг, 11 ноября, появились сообщения о новых попытках прорваться за ограждение.

Как мигранты туда попали и что там происходило в понедельник, читайте здесь. Как развивалась ситуация во вторник, смотрите по этой ссылке. Что было в среду — здесь.

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Что происходило в четверг, 11 ноября

Что известно о ситуации в лагере

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев побывали в стихийном лагере на границе с Польшей. Они ознакомились с ситуацией и передали мигрантам гуманитарную помощь.

«Ситуация катастрофическая, и через день она будет ещё хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены», — сказал Мулусеу Мамо, представитель УВКБ ООН в Беларуси.

Минздрав РБ сообщил, что за сутки 18 беженцев обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы.

Лукашенко провёл совещание с Совмином

Александр Лукашенко в четверг на совещании с Совмином заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении белорусской территории. Также он сказал, что в случае, если Польша полностью закроет границу, Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.

Столкновения и происшествия

  • Польская сторона сообщила, что мигранты ударили веткой польского военнослужащего, который в ответ дважды выстрелил в воздух. По версии Минобороны Польши, это произошло, когда несколько сотен беженцев пытались силой пересечь границу.
  • Полиция Эстонии задержала пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию республики из Беларуси.
  • В Литве задержали несколько человек, которые пытались перевезти в Польшу нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Эти мигранты ранее проникли в Литву через Беларусь, а потом самовольно покинули центры размещения.

Белорусская сторона планирует помочь детям и женщинам из лагеря беженцев

Министр образования Игорь Карпенко объявил, что детей мигрантов разместят в оздоровительном лагере. Также возможность быть в помещении предоставят матерям этих детей и беременным женщинам.

Белорусский Красный Крест объявил, что запускает кампанию по сбору средств, чтобы помочь мигрантам, которые находятся на границе с Польшей.

Что ещё произошло

Анджей Дуда, глава Польши, вечером в четверг приезжал на границу с Беларусью. Там он встретился с офицерами пограничной службы, полиции и военнослужащими.

Авиакомпания Turkish Airlines обещала не принимать на борт самолётов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами.

Авиакомпания «Белавиа» в пятницу сообщила следующее:

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании „Белавиа“, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения».