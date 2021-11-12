В лагерь беженцев приезжали представители ООН. Что известно утром 12 ноября о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе в лесу всё ещё находятся тысячи мигрантов. В четверг, 11 ноября, появились сообщения о новых попытках прорваться за ограждение.

Как мигранты туда попали и что там происходило в понедельник, читайте здесь. Как развивалась ситуация во вторник, смотрите по этой ссылке. Что было в среду — здесь.

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Что происходило в четверг, 11 ноября

Что известно о ситуации в лагере

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев побывали в стихийном лагере на границе с Польшей. Они ознакомились с ситуацией и передали мигрантам гуманитарную помощь.

«Ситуация катастрофическая, и через день она будет ещё хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены», — сказал Мулусеу Мамо, представитель УВКБ ООН в Беларуси.

Минздрав РБ сообщил, что за сутки 18 беженцев обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы.

Лукашенко провёл совещание с Совмином

Александр Лукашенко в четверг на совещании с Совмином заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении белорусской территории. Также он сказал, что в случае, если Польша полностью закроет границу, Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.

Столкновения и происшествия

Польская сторона сообщила , что мигранты ударили веткой польского военнослужащего, который в ответ дважды выстрелил в воздух. По версии Минобороны Польши, это произошло, когда несколько сотен беженцев пытались силой пересечь границу.

, что мигранты ударили веткой польского военнослужащего, который в ответ дважды выстрелил в воздух. По версии Минобороны Польши, это произошло, когда несколько сотен беженцев пытались силой пересечь границу. Полиция Эстонии задержала пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию республики из Беларуси.

пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию республики из Беларуси. В Литве задержали несколько человек, которые пытались перевезти в Польшу нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Эти мигранты ранее проникли в Литву через Беларусь, а потом самовольно покинули центры размещения.

Белорусская сторона планирует помочь детям и женщинам из лагеря беженцев

Министр образования Игорь Карпенко объявил, что детей мигрантов разместят в оздоровительном лагере. Также возможность быть в помещении предоставят матерям этих детей и беременным женщинам.

Белорусский Красный Крест объявил, что запускает кампанию по сбору средств, чтобы помочь мигрантам, которые находятся на границе с Польшей.

Что ещё произошло

Анджей Дуда, глава Польши, вечером в четверг приезжал на границу с Беларусью. Там он встретился с офицерами пограничной службы, полиции и военнослужащими.

Авиакомпания Turkish Airlines обещала не принимать на борт самолётов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами.

Авиакомпания «Белавиа» в пятницу сообщила следующее: