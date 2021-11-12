В лагерь беженцев приезжали представители ООН. Что известно утром 12 ноября о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе в лесу всё ещё находятся тысячи мигрантов. В четверг, 11 ноября, появились сообщения о новых попытках прорваться за ограждение.
Как мигранты туда попали и что там происходило в понедельник, читайте здесь. Как развивалась ситуация во вторник, смотрите по этой ссылке. Что было в среду — здесь.
Что происходило в четверг, 11 ноября
Что известно о ситуации в лагере
Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев побывали в стихийном лагере на границе с Польшей. Они ознакомились с ситуацией и передали мигрантам гуманитарную помощь.
«Ситуация катастрофическая, и через день она будет ещё хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены», — сказал Мулусеу Мамо, представитель УВКБ ООН в Беларуси.
Минздрав РБ сообщил, что за сутки 18 беженцев обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы.
Лукашенко провёл совещание с Совмином
Александр Лукашенко в четверг на совещании с Совмином заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении белорусской территории. Также он сказал, что в случае, если Польша полностью закроет границу, Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.
Столкновения и происшествия
- Польская сторона сообщила, что мигранты ударили веткой польского военнослужащего, который в ответ дважды выстрелил в воздух. По версии Минобороны Польши, это произошло, когда несколько сотен беженцев пытались силой пересечь границу.
- Полиция Эстонии задержала пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию республики из Беларуси.
- В Литве задержали несколько человек, которые пытались перевезти в Польшу нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Эти мигранты ранее проникли в Литву через Беларусь, а потом самовольно покинули центры размещения.
Белорусская сторона планирует помочь детям и женщинам из лагеря беженцев
Министр образования Игорь Карпенко объявил, что детей мигрантов разместят в оздоровительном лагере. Также возможность быть в помещении предоставят матерям этих детей и беременным женщинам.
Белорусский Красный Крест объявил, что запускает кампанию по сбору средств, чтобы помочь мигрантам, которые находятся на границе с Польшей.
Что ещё произошло
Анджей Дуда, глава Польши, вечером в четверг приезжал на границу с Беларусью. Там он встретился с офицерами пограничной службы, полиции и военнослужащими.
Авиакомпания Turkish Airlines обещала не принимать на борт самолётов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами.
Авиакомпания «Белавиа» в пятницу сообщила следующее:
«В соответствии с решением компетентных органов Турции