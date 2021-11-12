Этой осенью «Кур'ер» уже рассказывал про улицу Сентябрьскую и Октябрьскую. Появилось желание найти и Ноябрьскую. Интернет выдал информацию, что она находится в Новодворцах и связана с тремя улицами (Любанская, Добросельская, Дружная). Но на другой карте на этом же месте указана улица Листопадовская.

Есть улицы Листопадные, а в Слуцке — Листопадовская

В Гомеле, Москве, Сочи, Ижевске, Рязани, Хабаровске, например, есть улица Листопадная. И лишь у нас — Листопадовская. Возьму на себя смелость предположить, что такое название есть только в Слуцке. Если бы это слово написали на белорусском языке, то вполне можно было бы перевести как Ноябрьская. Заинтересовало, как же эта улица называется на самом деле.

Что привлекло внимание

Листопадовская улица встретила меня лаем собак и кукареканьем петухов во дворах. Название своё дословно улица не оправдывала; следов листопада на ней не было видно, ну если только в садах. Тем не менее нашлось много других приятных картинок, которые могут привлечь внимание человека, впервые оказавшегося здесь.

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Уже солидный дом под номером 1 заставил зауважать эту улицу.

А дальше и вовсе в каждом доме был какой-то изыск. Видно, что каждый хозяин старался привнести что-то своё: в отделке, украшениях забора, благоустройстве двора или насаждениях.

Декоративная мельница во дворе создаёт уютную атмосферу.

Шикарный пёс соответствует воротам, украшенным коваными узорами, которые свидетельствуют о кузнечном мастерстве.

Напоминание об осени

На одном из домов крутился оригинальный флюгер с изображением Амура, он показывал направление ветра.

Кисточки ягод алой калины говорили о том, что зима не за горами.

Дворики уже прибраны и готовы отдохнуть после праведных трудов, но ещё навевают воспоминания о летней поре.

Поздние осенние цветы и пурпурная барбарисовая аллея напоминают, что уже ноябрь.

Всё же не зря эту улицу назвали Листопадовская. Уходил оттуда с радостью и некой грустью. Так всегда, когда покидаешь притягательные места.

А вот почему улица Листопадовская на одной из карт называется Ноябрьской, так и осталось загадкой.