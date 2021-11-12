Этой осенью «Кур'ер» уже рассказывал про улицу Сентябрьскую и Октябрьскую. Появилось желание найти и Ноябрьскую. Интернет выдал информацию, что она находится в Новодворцах и связана с тремя улицами (Любанская, Добросельская, Дружная). Но на другой карте на этом же месте указана улица Листопадовская.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке
На карте cartogiraffe.com указана улица Ноябрьская

Есть улицы Листопадные, а в Слуцке — Листопадовская

В Гомеле, Москве, Сочи, Ижевске, Рязани, Хабаровске, например, есть улица Листопадная. И лишь у нас — Листопадовская. Возьму на себя смелость предположить, что такое название есть только в Слуцке. Если бы это слово написали на белорусском языке, то вполне можно было бы перевести как Ноябрьская.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке
На карте sluck.nakarte.by указана улица Листопадовская
Заинтересовало, как же эта улица называется на самом деле.

Что привлекло внимание

Листопадовская улица встретила меня лаем собак и кукареканьем петухов во дворах.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке
Фото: Александр Шелехов
Название своё дословно улица не оправдывала; следов листопада на ней не было видно, ну если только в садах. Тем не менее нашлось много других приятных картинок, которые могут привлечь внимание человека, впервые оказавшегося здесь.

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Уже солидный дом под номером 1 заставил зауважать эту улицу.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

А дальше и вовсе в каждом доме был какой-то изыск. Видно, что каждый хозяин старался привнести что-то своё: в отделке, украшениях забора, благоустройстве двора или насаждениях.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Декоративная мельница во дворе создаёт уютную атмосферу.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Шикарный пёс соответствует воротам, украшенным коваными узорами, которые свидетельствуют о кузнечном мастерстве.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Напоминание об осени

На одном из домов крутился оригинальный флюгер с изображением Амура, он показывал направление ветра.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Кисточки ягод алой калины говорили о том, что зима не за горами.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Дворики уже прибраны и готовы отдохнуть после праведных трудов, но ещё навевают воспоминания о летней поре.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Поздние осенние цветы и пурпурная барбарисовая аллея напоминают, что уже ноябрь.

Ноябрьская или Листопадовская. Загадка одной улицы в Слуцке

Всё же не зря эту улицу назвали Листопадовская. Уходил оттуда с радостью и некой грустью. Так всегда, когда покидаешь притягательные места.

А вот почему улица Листопадовская на одной из карт называется Ноябрьской, так и осталось загадкой.