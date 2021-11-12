Эхо недели: на границе с Польшей собрались тысячи мигрантов, а в Слуцке мужчина прожил месяц с мумией собутыльника

Всю эту неделю случчане, как и другие белорусы, следили за ситуацией на белорусско-польской границе, где «застряли» в лесу тысячи мигрантов. В Слуцке же не было особых происшествий, не считая того, что один мужчина месяц жил с мумией своего собутыльника.
В городе и районе
- Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, рассказал, что привитые болеют коронавирусом, но их процент из общего количества заболевших не более 7.
- Житель Слуцка заметил, что в девятиэтажке в 11-м городке от панели отвалился кусок.
- Там же, в 11-м городке, возле пляжа упал уровень воды в Случи.
- Ещё один случчанин утверждает, что люди с соседней улицы выбросили в водоохранную зону бетонный блок.
- «Кур'ер» прошёлся по трём большим магазинам в Слуцке и выяснил, какие самые дорогие продукты в них продаются.
- А ещё мы провели эксперимент и купили в этих магазинах пять вариантов перекусов за рубль.
Мигранты на границе с Польшей
В понедельник, 8 ноября, на границу с Польшей из Беларуси пришли организованной колонной тысячи мигрантов. Среди них есть и женщины, и дети. Они разбили лагерь возле заграждения из колючей проволоки, которое до этого построила польская сторона, и остаются там уже пятый день. Более подробно о том, что происходило, читайте в наших обзорах за вторник, среду, четверг и пятницу.
Происшествия
- В Мерешино на выходных дачник нашёл во дворе гранату. Приезжали сапёры. Оказалось, что граната учебная.
- В одной из квартир Слуцка нашли мумифицированное тело. Выяснилось, что хозяин квартиры почти месяц жил с умершим собутыльником.
- Пьяный 22-летний житель Слуцка удирал на «Запорожце» от гаишников в Узденском районе. Милиционеры даже открыли огонь. Только после этого машина остановилась, а водитель и пассажиры «скрылись в лесном массиве», но вскоре их задержали.
- Вечером 10 ноября под Солигорском столкнулись лоб в лоб Saab и Renault. Водитель Saab умер на месте происшествия. Водителя Renault и её пассажирку госпитализировали.
Люди10-летняя случчанка Анна Войтко заняла 1-е место на открытом чемпионате и первенстве Минского района по спортивному ориентированию. Сама Аня и её мама рассказали «Кур'еру», как тренируется девочка и почему она выбрала именно этот вид спорта.
Во вторник, 9 ноября, ушёл из жизни Александр Андреевич Савченко, полковник и бывший директор Слуцкой текстильной фабрики.
Политика
В Польше на прошлых выходных прошли массовые демонстрации против законов, запрещающих аборты. Поводом стало то, что в конце сентября на юге страны погибла 30-летняя Изабела С. Женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности. У неё отошли воды. Врачи подтвердили патологию беременности, но ничего не делали около суток. Только когда плод погиб, Изабелу повезли на кесарево сечение. По дороге в операционную она умерла от септического шока.Верховный суд Беларуси решил удовлетворить иск Министерства юстиции и ликвидировать «Таварыства беларускай мовы». Деятельность ТБМ юридически прекратилась.
Должность начальника управления информации и общественных связей МВД заняла Наталья Сахарчук. До неё эту должность три года занимала Ольга Чемоданова.
Экономика
В октябре инфляция составила 0,9%, а в годовом выражении — 10,5%. Быстрее других в сентябре дорожали продовольственные товары — + 1,4% за месяц. Непродовольственные прибавили в цене 0,6%, услуги — 0,4%.
Также из-за инфляции проиндексировали минимальную зарплату.
Почитать и посмотреть
Наш Алесь Достанко нашёл центр Слуцка пятью разными способами. Об этом рассказывает в своём сюжете Александр Бранкевич. Посмотрите. Может быть, вы живёте в центре Слуцка, сами того не замечая.
В рубрику «Кур'ера» «Я сделал это сам» пишут не только случчане, но и умельцы из других районов. На днях пришло два письма от мастериц из Гродно и Бобруйска. Одна из них делает сумочки «под винтаж», а другая вышивает картины.
Ещё один сюжет Александра Бранкевича — про тротуар на улице Советской. Вопрос с тротуарами здесь стоит уже несколько лет.
Также предлагаем вам почитать историю, как житель Слуцка работал водителем в милиции в 70-е годы.