Эхо недели: на границе с Польшей собрались тысячи мигрантов, а в Слуцке мужчина прожил месяц с мумией собутыльника

Всю эту неделю случчане, как и другие белорусы, следили за ситуацией на белорусско-польской границе, где «застряли» в лесу тысячи мигрантов. В Слуцке же не было особых происшествий, не считая того, что один мужчина месяц жил с мумией своего собутыльника.

В городе и районе

Павел Кучко , главный государственный санитарный врач Слуцкого района, рассказал, что привитые болеют коронавирусом, но их процент из общего количества заболевших не более 7.

, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, что привитые болеют коронавирусом, но их процент из общего количества заболевших не более 7. Житель Слуцка заметил, что в девятиэтажке в 11-м городке от панели отвалился кусок .

. Там же, в 11-м городке, возле пляжа упал уровень воды в Случи.

Реклама

Ещё один случчанин утверждает , что люди с соседней улицы выбросили в водоохранную зону бетонный блок.

, что люди с соседней улицы выбросили в водоохранную зону бетонный блок. «Кур'ер» прошёлся по трём большим магазинам в Слуцке и выяснил , какие самые дорогие продукты в них продаются.

, какие самые дорогие продукты в них продаются. А ещё мы провели эксперимент и купили в этих магазинах пять вариантов перекусов за рубль.

Мигранты на границе с Польшей

В понедельник, 8 ноября, на границу с Польшей из Беларуси пришли организованной колонной тысячи мигрантов. Среди них есть и женщины, и дети. Они разбили лагерь возле заграждения из колючей проволоки, которое до этого построила польская сторона, и остаются там уже пятый день. Более подробно о том, что происходило, читайте в наших обзорах за вторник, среду, четверг и пятницу.

Происшествия

В Мерешино на выходных дачник нашёл во дворе гранату . Приезжали сапёры. Оказалось, что граната учебная.

. Приезжали сапёры. Оказалось, что граната учебная. В одной из квартир Слуцка нашли мумифицированное тело. Выяснилось, что хозяин квартиры почти месяц жил с умершим собутыльником.

мумифицированное тело. Выяснилось, что хозяин квартиры почти месяц жил с умершим собутыльником. Пьяный 22-летний житель Слуцка удирал на «Запорожце» от гаишников в Узденском районе. Милиционеры даже открыли огонь. Только после этого машина остановилась, а водитель и пассажиры «скрылись в лесном массиве», но вскоре их задержали.

в Узденском районе. Милиционеры даже открыли огонь. Только после этого машина остановилась, а водитель и пассажиры «скрылись в лесном массиве», но вскоре их задержали. Вечером 10 ноября под Солигорском столкнулись лоб в лоб Saab и Renault. Водитель Saab умер на месте происшествия. Водителя Renault и её пассажирку госпитализировали.

Люди

10-летняя случчанказаняла 1-е место на открытом чемпионате и первенстве Минского района по спортивному ориентированию. Сама Аня и её мамаи почему она выбрала именно этот вид спорта.

Во вторник, 9 ноября, ушёл из жизни Александр Андреевич Савченко, полковник и бывший директор Слуцкой текстильной фабрики.

Политика

В Польше на прошлых выходных прошли массовые демонстрации против законов, запрещающих аборты. Поводом стало то, что в конце сентября на юге страны погибла 30-летняя Изабела С. Женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности. У неё отошли воды. Врачи подтвердили патологию беременности, но ничего не делали около суток. Только когда плод погиб, Изабелу повезли на кесарево сечение. По дороге в операционную она умерла от септического шока. Верховный суд Беларуси решил удовлетворить иск Министерства юстиции и ликвидировать «Таварыства беларускай мовы». Деятельность ТБМ юридически прекратилась.

Должность начальника управления информации и общественных связей МВД заняла Наталья Сахарчук. До неё эту должность три года занимала Ольга Чемоданова.

Экономика

В октябре инфляция составила 0,9%, а в годовом выражении — 10,5%. Быстрее других в сентябре дорожали продовольственные товары — + 1,4% за месяц. Непродовольственные прибавили в цене 0,6%, услуги — 0,4%.

Также из-за инфляции проиндексировали минимальную зарплату.

Почитать и посмотреть

Наш Алесь Достанко нашёл центр Слуцка пятью разными способами. Об этом рассказывает в своём сюжете Александр Бранкевич. Посмотрите. Может быть, вы живёте в центре Слуцка, сами того не замечая.

В рубрику «Кур'ера» «Я сделал это сам» пишут не только случчане, но и умельцы из других районов. На днях пришло два письма от мастериц из Гродно и Бобруйска. Одна из них делает сумочки «под винтаж», а другая вышивает картины.

Ещё один сюжет Александра Бранкевича — про тротуар на улице Советской. Вопрос с тротуарами здесь стоит уже несколько лет.

Также предлагаем вам почитать историю, как житель Слуцка работал водителем в милиции в 70-е годы.