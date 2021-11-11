«Спорт выбрала сама». 10-летняя случчанка тренируется каждый день, каких успехов она достигла

10-летняя Анна Войтко два года занимается в Слуцком центре туризма спортивным ориентированием и скалолазанием. На открытом чемпионате и первенстве Минского района по спортивному ориентированию «БЕЛАЯ РУСЬ-2021», который прошёл 7 ноября, она заняла 1-е место. В её копилке есть и другие награды.

Сама Аня и её мама рассказали «Кур'еру», как тренируется маленькая случчанка и почему она выбрала именно этот вид спорта.

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Предпочла танцам ориентирование

Аня учится в 5-м классе школы № 10 и два года занимается спортивным ориентированием и скалолазанием.

Как рассказала Снежана, мама девочки, вид спорта дочка выбрала сама, когда ей было 8 лет: «Сначала занималась танцами, но предпочла ориентирование, а мы поддержали. Ей нравится лес, карты, много ездит по соревнованиям. Она так увлечена, что не пропускает ни одной тренировки. Дождь, снег — она всё равно идёт».

«Тренировки — сплошное удовольствие»

Аня рассказала, что занятия ей очень нравятся и тренеры Анастасия и Артём Гальченя — тоже.

«Ориентирование — это вид спорта, где нужно бежать и искать определённые на карте пункты. Это увлекательно и очень интересно, — рассказала девочка. — На тренировки хожу каждый день, занимаюсь по полтора часа. Для ориентирования важна выносливость и скорость, умение найти на местности маршрут, указанный на карте.

Четыре дня в неделю мы бегаем кросс, один день — ориентирование. Ещё есть занятия в тренажёрном зале. Также держим планку, качаем пресс, приседаем. Если большая тренировка, то усталость чувствуется, но обычно это для меня сплошное удовольствие. На последних соревнованиях 7 ноября бежала две дистанции: 1300 и 800 метров. Заняла первое и второе места. Первую дистанцию пробежала за 16 минут, а вторую — за 13. Это моё лучшее время в этом году.

Ближайшие соревнования будут в январе, тоже хочу выступить.

Кроме ориентирования, там же занимаюсь скалолазанием. Лазить не страшно, а интересно. Да и есть страховка, а внизу — огромный мат".