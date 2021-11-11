«Тяжёлый и грязный труд? Это стереотипы из прошлого». Строительному бизнесу Германии срочно нужны женщины

Тяжёлый и грязный труд? Женщины-строители уверены, что это стереотипы из прошлого. И хотя строительной отрасли остро не хватает кадров, женская доля в ней всё равно остаётся мизерной.

«Püppi at work» — под таким ником Агнес Борхерс знают пользо­ватели социальных сетей. Яркая рыжеволосая девушка с татуировкой на руке обожает тяжёлую технику, особенно гидравлические карьер­ные экскаваторы.

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Агнес — наверное, самая знаменитая женщина строительной отрасли Германии. Она ежедневно делится со своими подписчиками в Facebook, Instagram и TikTok подробностями о работе на фирме Hagedorn, где работает механиком.

Экскаваторы и грузовики не давали ей покоя с детства. Агнес и сегодня не перестаёт восхищаться их мощью: «Какие же массы можно поднимать с помощью техники! При этом она оборудована электроникой, которая требует очень чёткого управления и ловкости, и тогда этой мощной техникой можно совершать очень точные передвижения — до сантиметра!»

В строительной отрасли девушка смогла самореализоваться. И она не перестаёт получать удовольствие от своей работы. «Даже спустя несколько лет, проезжая мимо объекта, в строительстве которого я участвовала, меня переполняют положительные эмоции», — говорит Борхерс, которая является лицом кампании «Frau am Bau» (что можно перевести как «Женщина на стройке»).

В списке запрещённых для женщин профессий

Инициатором этой кампании стала глава предприятия Hagedorn Барбара Хагедорн. Вместе с мужем она руководит семейным предприятием и знает, что самая большая «стройка» в их отрасли — в кадровой политике.

На протяжении последнего десятилетия в строительстве наблюдается бум, который из-за нехватки квалифицированных кадров с трудом удаётся покрывать: заказы есть, а людей для выполнения строительных подрядов не хватает.

Кроме того, в ближайшие годы ряды строителей покинут примерно четверть рабочих, которые уйдут на пенсию. При таком дефиците кадров строительная отрасль немецкой экономики всё равно остаётся самой «мужской»: ни одна другая отрасль не отличается такой низкой женской долей.

В Германии всего 13% строителей — женщины. И большинство из них работают в административном секторе или в проектировании. Такие рабочие, как Агнес Борхерс, которые трудятся непосредственно на стройке, — большая редкость.

По данным Центрального объединения немецкой строительной промышленности, доля женщин в таких профессиях, как бетонщик, плотник, водитель строительной техники, не превышает и 3%.

Дефицит женщин в строительной отрасли объясняется ещё и исторической предпосылкой. Дело в том, что вплоть до 1990-х годов профессия строителя была в ФРГ в списке запрещённых для женщин. Слишком тяжёлый физический труд, слишком грязная работа. При этом в ГДР кранами и экскаваторами смело управляли женщины. Более того, там никого не удивило бы — увидеть женщину-инженера или архитектора. Сегодня, уже в объединённой Германии, доля женщин растёт во всех сферах занятости.

Женщины зарабатывают в строительстве меньше мужчин

По данным Центрального объединения немецкой строительной промышленности, разница в зарплатах между мужчинами и женщинами достигает 25%. Конечно, строительный бум улучшил и положение женщин в этой сфере. Они стали зарабатывать намного больше, чем ещё 10 лет назад. Однако они по-прежнему отстают от своих коллег-мужчин.

Больше положительных примеров

«Тяжёлая и грязная» — такое описание уже несколько устарело, уверена Барбара Хагедорн. Её цель — обучать больше женщин профессиям, которые выходят за рамки административной работы. В рамках кампании были подготовлены специальные рекламные плакаты, на которых представлены женщины, работающие водителями, строителями, руководителями проектов. Желающие попробовать себя в этой сфере могут для начала сесть в экскаватор-симулятор. А вдруг понравится?

После запуска кампании для привлечения женщин прошло всего несколько месяцев, но результаты уже есть: четыре девушки приступили к обучению техническим профессиями, а ряды сотрудников фирмы пополнили две женщины — инженер и водитель грузовика.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ