В Узденском районе стреляли по «Запорожцу», за рулём которого был 22-летний житель Слуцка. Видео

Пьяный житель Слуцка удирал на «Запорожце» от гаишников. Об этом сообщили в проекте «ЧП.BY».

Погоня за «Запорожцем» началась около 2 часов ночи на улице Карла Маркса. Сотрудники ГАИ подали водителю маяками сигнал об остановке, но он даже не сбавил скорость.

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«При преследовании водитель создавать угрозу безопасности дорожному движению, выезжал на встречную полосу и подрезал патрульный автомобиль. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, в результате сотрудниками ДПС было принято решение использовать табельное оружие», — рассказал Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минской области.

В районе деревни Хоромицкие милиционеры открыли огонь: сначала два предупредительных выстрела, затем четыре — по заднему левому колесу авто. Только после этого машина остановилась, а водитель и пассажиры «скрылись в лесном массиве», но вскоре были задержаны.

Оказалось, что за рулём машины находился 22-летний житель Слуцкого района, который был пьян и никогда не получал водительского удостоверения. Только в этом году молодой человек уже дважды привлекался за езду без прав.