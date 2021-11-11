Прямые линии. Кому и когда смогут задать свои вопросы жители Слуцка

Суббота, 13 ноября

С 9.00 до 10.00 по телефону 7 15 06 прямую линию проведёт Елена Васильевна Малишевская, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники УЗ «Слукая ЦРБ».

С 9.00 до 12.00 по телефону 7 50 18 прямую линию проведёт Владимир Анатольевич Крыжановский, первый заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета.

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С 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 500 41 60 прямую линию проведёт Владимир Александрович Гуринович, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета.

Среда, 17 ноября

С 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 2 55 12 проведёт Елена Викторовна Ханяк, заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения».

Тема: «Порядок предоставления гражданам государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников».

ВАЖНО. В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учёбы). Анонимные обращения не рассматриваются.