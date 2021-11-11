Пандемия и 4-я волна. В Слуцке работают за троих не только медики

Когда приходит очередная волна пандемии коронавируса, все мы традиционно сопереживаем медикам, работающим в авральном режиме «на передовой». Им, конечно же, тяжело. Но не менее тяжко и работникам других сфер, которым приходится выполнять одновременно свои функции и делать работу за временно выбывших из строя коллег.

Знакомая, работающая в Слуцком роддоме, рассказала, что в пик заболеваемости был период, когда на два этажа остались работать одна санитарка и одна медсестра. Остальной средний медперсонал был на больничном. Ситуацию спасло то, что рожениц и пациенток в это время поступало мало, поэтому вытянули работу без ущерба делу.

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Ещё одна знакомая работает в детском саду физруком. Пики заболеваемости вносят коррективы и в её работу. Приходится выходить на замену воспитателям, ушедшим на больничный. Даже в ясельные группы.

Рассказывали, что на сахарорафинадном комбинате буквально в начале ноября на одном из участков из смены в 12 человек остались работать только 5. И это в разгар переработки свёклы! Выручали сезонные рабочие, которых нанимают для подсобных работ на сезон переработки.

ПИШИТЕ. А как на ваших предприятиях и в организациях работается во время пиков заболеваемости? Отражается ли такая работа «за троих» на зарплате?

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