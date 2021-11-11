После того как «Кур'ер» сделал обзор, сколько стоят самые дорогие продукты, мы решили посмотреть, а что же можно купить в магазине за 1 рубль. То есть не превышать эту сумму.

Полноценно пообедать на рубль, к сожалению, не получится, а вот «заморить червячка» вполне реально. У нас получились 5 разных наборов. На них ушло 4,88 рубля (вместе с пакетом).

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В расчёт не брали отделы с готовой кулинарной продукцией. На рубль можно купить, например, 150 г плова или какого-либо салата. А ещё интересно то, что на фасованный товар нигде не было ценника ровно в 1 рубль — либо 0,99, либо 1,01.



Набор 1 — «бомж-пакет» и сосиска

Набор 2 — сладости

Вермишель быстрого приготовления за 0,42 рубля плюс одна куриная сосиска (5,29 рубля за 1 кг), которая вышла на 0,37 рубля. Итого —

Глазированный сырок и упаковка печенья «К чаю» стоили 0,98 рубля, но оба товара были на акции.

Набор 3 — сушки

Упаковка сушек в 250 г обошлась на акции в 0,99 рубля.

Набор 4 — булка

Плюшка творожная с сахаром стоила 0,99 рубля. Правда, творог использовался не как начинка, а в качестве ингредиента в тесте. Но вы можете выбрать и какую-то другую булку или лепёшку.

Набор 5 — каша

Упаковка овсяных хлопьев в 400 г, которые не требуют варки, стоила 0,96 рубля. Этого вам явно хватит не на один перекус.

ПИШИТЕ. Присылайте свои варианты перекусов. А может, вам удастся и полноценно поесть за 1 рубль.

В ТЕМУ. 240 рублей за килограмм… Сколько стоят самые дорогие продукты в Слуцке (топ-5 из трёх больших магазинов)