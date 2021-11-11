Житель Слуцка почти месяц жил в одной квартире с мумией друга-собутыльника. Видео

Слуцкие следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, чьё мумифицированное тело обнаружили в одной из квартир города. Об этом сообщает «Слуцк ТВ».

Житель Слуцка пришёл в гости к товарищу и обнаружил в его квартире мумифицированное тело. Мужчина сообщил об этом в милицию.

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Выяснилось, что хозяин квартиры, который злоупотреблял спиртными напитками, почти месяц жил с умершим собутыльником. На вопрос сотрудников, почему он не сообщил о происшествии в органы, мужчина пояснил: «Не было возможности».

Личность умершего устанавливается. Назначен ряд судебных экспертиз по установлению причины и обстоятельств смерти.

Видео: Слуцк ТВ