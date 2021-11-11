Больше мигрантов, военных и полиции Польши… Что происходит на белорусско-польской границе (данные на утро 11 ноября)

Возле польского пограничного заграждения продолжают оставаться тысячи мигрантов. Как они туда попали и что там происходило в понедельник, 8 ноября, читайте здесь. Как развивалась ситуация во вторник, смотрите по этой ссылке. В среду СМИ сообщили, что у границы стало ещё больше беженцев.

Что происходило 10 ноября

Стало больше польских военных и полиции

На утро среды, 10 ноября, по словам министра обороны Польши, безопасность на границе обеспечивали 15 тысяч военнослужащих. В понедельник их было 12 тысяч, во вторник — 13. Глава Минобороны Польши не исключил, что это число будет расти и дальше.

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Также польские власти решили расширить число несущих службу на польско-белорусской границе полицейских с 1,2 тысячи до 2 тысяч.

Стало больше мигрантов

«Беларусь сегодня» сообщила, что на границу днём в среду прибыли ещё 400 мигрантов. По информации издания, в лагере стало более 3 тысяч беженцев, среди которых почти 500 детей.

Польская сторона заявила, что ожидает в ближайшее время наплыв новых групп мигрантов, которые собираются в Минске для продвижения на Запад. По словам представителя польских спецслужб, мигранты координируют свои действия в Facebook.

Польша и ЕС рассматривают санкции и другие меры, Украина укрепляет границу

Власти Польши рассматривают возможность полностью закрыть границы с РБ. Также не исключается возможность применить 4-ю статью Североатлантического договора, которая предусматривает созыв Совета НАТО.

возможность полностью закрыть границы с РБ. Также возможность применить 4-ю статью Североатлантического договора, которая предусматривает созыв Совета НАТО. Главы МИД ЕС готовятся обсудить 15 ноября возможные новые санкции против Беларуси, а также меры в отношении стран, откуда мигранты отправляются. После этого Совета может состояться экстренный саммит Евросоюза.

15 ноября возможные новые санкции против Беларуси, а также меры в отношении стран, откуда мигранты отправляются. После этого Совета экстренный саммит Евросоюза. Евросоюз и США намерены расширить санкции, введённые ранее против Беларуси. Под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.

санкции, введённые ранее против Беларуси. Под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица. Глава МВД Украины сообщил , что страна начинает укреплять границу с РБ. «Будет вдвое увеличено число пограничников. Выйдут на дежурство сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции», — отметил министр. Обеспечивать безопасность на украинской границе будет около 8,5 тысячи военнослужащих.

, что страна начинает укреплять границу с РБ. «Будет вдвое увеличено число пограничников. Выйдут на дежурство сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции», — отметил министр. Обеспечивать безопасность на украинской границе 8,5 тысячи военнослужащих. Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным ситуацию с мигрантами. Она попросила президента России повлиять на Александра Лукашенко.

Мининформ Беларуси рассматривает вопрос о присутствии польских журналистов

«Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы», — заявил Мининформ.

Белорусская сторона собирается передать в лагерь беженцев несколько тонн продовольствия и воды

«На сегодня отдельно ни одна общественная организация не сможет чётко и быстро организоваться. Здесь на самом деле помощь и Совета Республики, и Гродненского облисполкома очень важна. Благодаря им мы планируем через Красный Крест передавать более 2 тонн мясной продукции, около 5 тонн воды, около тонны хлебобулочных изделий, одежду, средства гигиены», — рассказал в эфире ОНТ Дмитрий Шевцов, генсек Белорусского общества Красного Креста.

Мигрантов пытались перевезти в Польшу на машине, замаскированной под «скорую»

Польская полиция сообщила, что предотвратила перевозку большой группы нелегальных мигрантов в машине, замаскированной под карету «ковидной» скорой помощи.

«На передних сиденьях сидели двое 28-летних мужчин в защитных комбинезонах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были вовсе не медицинские работники, и они перевозили не человека, инфицированного коронавирусом, а 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно проникли в Польшу», — информировали полицейские.