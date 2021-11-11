«Верный друг, любящий муж». Ушёл из жизни Александр Савченко, бывший директор слуцких предприятий

Александр Андреевич Савченко родился в 1947 году в Винницкой области (Украина). Окончил Томский политехнический институт, Военную академию ПВО Сухопутных войск имени Василевского. С 1970 по 1992 год служил в армии. Ушёл в отставку в звании полковника.

Награждён 3-мя медалями СССР, в 2017 году — медалью за заслуги в разработке, производстве и боевом применении ЗРК «БУК». По службе часто бывал за границей. С 1993 по 1997 год Александр Савченко работал директором ООО «Вектор» в Слуцке, с 1997 по 2002-й — директором Слуцкой текстильной фабрики, затем — директором унитарного предприятия «Текстильсервис».

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Родные Александра Андреевича говорят, что он навсегда останется в их памяти как ответственный человек, верный друг, любящий муж, отец и дедушка, душа компании.

Александр Савченко умер во вторник, 9 ноября. Похороны состоятся в четверг, 11 ноября, на кладбище в Бокшицах.