Лобовое столкновение под Солигорском: водитель Saab погиб, две женщины в Renault пострадали

Лобовое столкновение Saab и Renault произошло около 22.30 в среду, 10 ноября, на автодороге Н9638 Радково-Солигорск — в границах деревни Кулаки Солигорского района. Подробности ДТП рассказывает МЛЫН.BY.

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«31-летний водитель Saab ехал в направлении Солигорска. Он выполнял манёвр обгона, выехал на полосу встречного движения и потерял контроль над управлением машины. Легковушка выехала на левую обочину, потом вернулась обратно на „встречку“ и лоб в лоб столкнулась с Renault под управлением 56-летней женщины-водителя. Участок дороги был освещён», — сообщила Елена Соколова, представитель отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома.

Водитель Saab получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте происшествия.

Водитель Renault получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины левой кисти и правой голени. У её 55-летней пассажирки — закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лба и правой голени. Обе госпитализированы.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения).