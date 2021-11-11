Годовая инфляция в октябре составила 10,5%. И какие товары в прошлом месяце подорожали больше всего

В октябре инфляция составила 0,9%, а в годовом выражении — 10,5%. Новую статистику сообщил Белстат. Как пишет Onliner, быстрее других в сентябре дорожали продовольственные товары — + 1,4% за месяц. Непродовольственные прибавили в цене 0,6%, услуги — 0,4%.
Месяцем ранее годовая инфляция была на уровне 10,2%.За октябрь среди продуктов питания больше всего подорожали
- свежие огурцы (+66%),
- свежие помидоры (+43%)
- сладкий перец (+14%).
На 6,5% подорожали бананы, на 4% - свёкла и гречка.
Зато подешевели
- цитрусовые плоды (- 12%),
- репчатый лук (- 5%),
- халва (- 2%)
- консервированные овощи (- 1,5%).