Годовая инфляция в октябре составила 10,5%. И какие товары в прошлом месяце подорожали больше всего

В октябре инфляция составила 0,9%, а в годовом выражении — 10,5%. Новую статистику сообщил Белстат. Как пишет Onliner, быстрее других в сентябре дорожали продовольственные товары — + 1,4% за месяц. Непродовольственные прибавили в цене 0,6%, услуги — 0,4%.

Месяцем ранее годовая инфляция была на уровне 10,2%. За октябрь среди продуктов питания больше всего подорожали

Реклама

свежие огурцы (+66%),

свежие помидоры (+43%)

сладкий перец (+14%).

На 6,5% подорожали бананы, на 4% - свёкла и гречка.

Зато подешевели