Годовая инфляция в октябре составила 10,5%. И какие товары в прошлом месяце подорожали больше всего

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В октябре инфляция составила 0,9%, а в годовом выражении — 10,5%. Новую статистику сообщил Белстат. Как пишет Onliner, быстрее других в сентябре дорожали продовольственные товары — + 1,4% за месяц. Непродовольственные прибавили в цене 0,6%, услуги — 0,4%.

Месяцем ранее годовая инфляция была на уровне 10,2%.

Годовая инфляция в октябре составила 10,5%. Какие продукты в прошлом месяце подорожали больше всего, Слуцк
Скриншот с сайта Белстата
За октябрь среди продуктов питания больше всего подорожали

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  • свежие огурцы (+66%),
  • свежие помидоры (+43%)
  • сладкий перец (+14%).

На 6,5% подорожали бананы, на 4% - свёкла и гречка.

Зато подешевели

  • цитрусовые плоды (- 12%),
  • репчатый лук (- 5%),
  • халва (- 2%)
  • консервированные овощи (- 1,5%).