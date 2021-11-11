На территории Слуцкого района вакцинировано против коронавируса 33% населения. На 8 ноября ревакцинацию прошли 70 случчан.



Об этом «Слуцкому краю» рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

По его словам, сейчас в Слуцкой больнице есть и российская, и китайская вакцины. Для ревакцинации Минздрав рекомендует применять «Спутник Лайт», но по желанию пациентов можно применять любую другую из имеющихся вакцин.

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Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии провёл анализ, который показал, что привитые болеют коронавирусом, но их процент из общего количества заболевших не более 7%. В тяжёлой форме — 0,3% привитых (но не приводятся проценты от общего количества привитых. — Прим.ред.)

«Эта информация доказывает эффективность вакцинации, — сказал Павел Кучко. — Провакцинировавшиеся люди не защищены на 100% от возможности заболеть COVID-19, но, как показывает анализ, они более защищены от тяжёлых форм протекания болезни и летальных исходов».

По статистике, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в возрастной группе 40−49 лет. Потом в зону повышенного риска попадают люди 50−59 лет, а следом — 30−39 лет. Дети и пожилые люди болеют на одном уровне.