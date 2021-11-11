Рассказываем, где в Слуцке попробовать сэндвич-круассан с яйцом и беконом

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в кафе «Таверна». Фишка заведения — круассаны с разными начинками. Например, с яйцом и беконом или с ветчиной. Также в меню есть гонконгские вафли и бургеры.

Адрес: ул. Ленина, 120

Время работы: Вс-Чт: 10.00−23.00, Пт-Сб: 10.00−02.00. Понедельник — выходной.

Предзаказ: +375 296 222 499

Доставка от 20 руб. бесплатно

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