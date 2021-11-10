На протяжении многих десятилетий трудная, опасная, благородная милицейская служба была и остаётся символом самопожертвования, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь человеку, попавшему в беду.

Некогда знаменитый праздник День советской милиции (10 ноября) теперь отмечается как День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Беларуси. Ветеранские организации в своих рядах насчитывают тысячи человек, в разное время служивших в органах правопорядка. Их опыт, профессионализм, ответственность и трудолюбие вызывают большое уважение.

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Постоянную связь со Слуцким райотделом поддерживают подполковники милиции в отставке В. А. Дичковский, В. Н. Антипенко, А. П. Клещук, В. К. Гордиевич и другие.

В истории Слуцкой милиции немало ярких и поистине героических страниц. Во время массовых беспорядков в 1968 году в Слуцке погиб Станислав Иосифович Татур, при задержании опасных преступников — Владимир Владимирович Борисовец, по дороге на вызов — Олег Михайлович Тимаев.

В этом году наша страна отметила 76-летие Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Нельзя не вспомнить и не сказать слова благодарности милиционерам — ветеранам войны. Их подвиги навечно вписаны в летопись истории Слуцкой милиции.

В разные годы в милиции служили фронтовики А. С. Дубовик, Ф. С. Чуйко, Л. В. Слонимский, Е. Т. Метельский, В. С. Шевченко, М. К. Богдашич, В. З. Хмелёв, Н. С. Путик, В. П. Луцевич, В. М. Сенькевич и многие другие, с кем мне посчастливилось служить в 70-е годы прошлого столетия.

Благодаря активной жизненной позиции ветеранов в деятельности органов внутренних дел сохраняются и развиваются лучшие традиции. Мы чтим бывших сотрудников, прошедших Афганистан, преклоняемся перед мужеством и героизмом тех, кто не дрогнул перед катастрофой на Чернобыльской АЭС.

8 декабря Слуцкий райотдел милиции отметит свой 103-й со дня образования день рождения.

Свои поэтические строки адресую ветеранам:

Есть повод для встречи опять в ноябре,

С улыбкой пожать другу руку.

Вновь стал молодым ветеран МВД,

Забыв пенсионную скуку.

Служебные будни начнём вспоминать:

Какие года молодые!

Однажды ПМ мне пришлось применять,

А помнится всё и отныне.

Наш младший товарищ Володя Борисовец

К оружию сам не тянулся,

Но всё же нашёлся убийца — подлец,

На жизнь паренька замахнулся.

Но он не погиб, а в бессмертье шагнул,

Товарища грудь прикрывая,

Я улицу знаю здесь, в Слуцке, одну,

Что названа в память героя.

Нам это нельзя никогда забывать —

Всё то, что так дорого, — нужно.

Нас время собрало героям отдать

За подвиги дань и за службу.