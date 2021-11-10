Надёжная крыша — важный элемент любого строения, а дома особенно, потому что она защищает и стены, и жильцов от осадков, жаркого солнца, ветра. Поэтому ей, как и всему дому, нужна забота, особенно в преддверии зимы.

Какой уход за крышей нужно успеть сделать осенью, чтобы не получить неприятных сюрпризов зимой?

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Техника безопасности на первом месте

Уход за крышей предполагает работу на высоте, поэтому, выполняя её, следует предпринять меры предосторожности. Во-первых, работу желательно выполнять вдвоём, чтобы обеспечить страховку. Во-вторых, уход за крышей проводят в сухую погоду. Нельзя подыматься на мокрую, а тем более обледеневшую крышу. В-третьих, лестница должна быть оборудована крючками, на которых она навешивается.

Первый этап: уход за крышей

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть кровлю на предмет выявления повреждений, дефектов покрытия, наличия мусора.

Не стоит допускать, чтобы ветви растущих рядом деревьев касались кровли. Их следует спилить. Если на поверхности крыши обнаружите упавшие ветви, нужно осторожно убрать их вручную.

Веником или не жёсткой щёткой сметите листья и мелкий мусор. Особенно тщательно очищайте внутренний угол соединения двух скатов кровли. Его называют ендова.

Чтобы освежить цвет кровельного покрытия, приглушённый осевшей пылью, можно его вымыть. В магазинах есть специальные моющие средства для любых видов покрытия. Мыть можно как из шланга, так и мойкой высокого давления. При этом расстояние от сопла до кровли должно быть не менее 0,3 м.

Второй этап: уход за водосточной системой

Исправные водостоки имеют немаловажное значение. Они отводят дождевые и талые воды от стен и фундамента. Поэтому важно содержать их в чистоте, чтобы потоки воды не обрушивались на стены или не под­мывали фундамент. Из водостоков следует полностью удалить скопившийся там мусор. При этом не стоит применять металлические предметы, способные повредить поверхность желоба. В последнее время для защиты водостоков от засорения на них устанавливают защитные решётки.

Третий этап: очистка поверх­ности кровли от растительности

Практически на любом кровельном покрытии возможно появление мха, лишайника или плесени. И причин тому несколько:

мусор, скопившийся на крыше, задерживает влагу, а это благоприят­ное условие для роста мхов и лишайников;

шершавая или пористая поверхность кровли;

тень, отбрасываемая на крышу растущими неподалёку высокими деревьями;

северный скат крыши, на который не попадают солнечные лучи и не нагревают её.

Мхи и лишайники не только ухудшают внешний вид крыши, но и могут быть причиной протечек кровли и даже гниения стропильной системы. Потому что мох, как губка, напитывается влагой. Это может стать причиной появления микротрещин, а затем и более серьёзных повреждений.

Удалить мох и лишай­ники с крыши можно двумя способами:

Механическая очистка. Самый доступный, но весьма трудоёмкий способ. Вначале мох и лишай­ники удаляются с поверхности. Лучше применять щётку средней жёсткости или пластиковый скребок, оснащённый резиновой прокладкой. Затем кровлю моют, удаляя все остатки мха.

К сожалению, это не даёт гарантии, что на следующий год не придётся повторять процедуру вновь. Мхи и лишайники очень сложно искоренить.

Обработка кровли химическими препаратами. Промышленность выпускает специальные средства-антисептики для удаления мха. Перед их применением достаточно очистить кровлю от мусора и убрать крупные наросты мхов. После этого поверхность крыши обрабатывается составом, приготов­ленным согласно инструкции. Важно, чтобы в течение 1−2 суток после обработки не было осадков. Антисептики надёжно уничтожают мхи и лишайники на 4−5 лет.

Погибшую раститель­ность со временем смоют дожди. Можно самостоятельно удалить, смыв водой через несколько дней после обработки. Повторная обработка крыши антисептиком закрепит эффект. В дальнейшем можно будет проводить только профилактические обработки от мхов.

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