«Будем надеяться, что дальше так и будет продолжаться». Репортаж Александра Бранкевича о тротуаре на улице Советской в Слуцке

Вопрос об обустройстве тротуара на улице Советской в Слуцке стоит уже несколько лет.

Например, в «Кур'ер» неоднократно приходили письма, что по Советской ходить неудобно и небезопасно. В дождливую погоду или когда тает снег, на обочинах появляются лужи, приходится идти по проезжей части.

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В 2019 году директор Слуцкого ЖКХ говорил, что тротуар на Советской — это первоочередной пункт перспективного плана ЖКХ. В 2020 году планировалось, что тротуар начнут делать летом. В итоге тротуар появился. Но не по всей улице, а на участке по ул. Советской от СШ № 4 до ул. Ленина.

Как решается вопрос обустройства, смотрите в сюжете Александра Бранкевича.

Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв