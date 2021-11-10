Шесть школьников из Слуцка победили в районном этапе конкурса «Ученик года Минской области-2021». Они рассказали о себе на видео

В районном этапе областного конкурса приняли участие 16 учащихся из 11 учреждений образования Слуцкого района. Победителей и лауреатов наградили грамотами, сообщает управление по образованию.

Победителями стали:

в номинации «Учебная деятельность» — Роман Пенязь, учащийся 10-го класса гимназии № 1;

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в номинации «Спортивная деятельность» — Алина Кузнецова, учащаяся 8 «А» класса СШ № 10;

в номинации «Общественная деятельность» — Диана Демидчик, учащаяся 11-го класса СШ № 9;

в номинации «Творческая деятельность» — Иван Статкевич, учащийся 5"А" класса СШ № 9, образцового музыкального театра «Непоседы» Слуцкого центра детского творчества;