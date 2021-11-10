В конце октября «Кур'ер» посмотрел, сколько стоят социально значимые товары в магазинах города. А сейчас мы выбрали самые дорогие продукты питания.



Для обзора сходили в три крупных сетевых магазина в Слуцке. Чтобы не запутаться, выбрали стоимость за один килограмм. Тем более МАРТ давно обязал продавцов указывать стоимость товаров на ценниках по весу. В расчёт не брали алкогольные напитки.

1. Лососевая икра

Самым дорогим продуктом в пересчёте на килограмм оказалась натуральная лососевая зернистая икра. В одном сетевом магазине 1 кг стоит 239,93 рубля, в других чуть меньше — 210,42 рубля.

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2. Сыры с плесенью

Вторыми по дороговизне оказались импортные сыры:

сыр мягкий с плесенью «Иль де Франс» Мини Бри (Франция) — 199,92 рубля за 1 кг;

сыр мягкий «Иль де Франс» Бри с плесенью (Франция) — 171,12 рубля за 1 кг.

3. Чайный напиток

Чаи — не самая дешёвая категория товаров, но чайный напиток белорусского производителя оказался самым дорогим. «Иван-чай сказочный» — 168,75 рубля за 1 кг.

4. Кофе

Четвёртую позицию в рейтинге занял кофе. Причём самым дорогим оказался растворимый Nescafe Gold Barista — 154 рубля за 1 кг. Из молотого кофе:

illy Espresso — 122,76 рубля за 1 кг;

Lavazza qualita oro — 119,4 рубля за 1 кг.

5. Конфеты Raffaello

Из всех конфет самыми дорогими оказались Raffaello в упаковке «тортик». В одном магазине они стоят 109,9 рубля за 1 кг, в другом — 106,9 рубля.