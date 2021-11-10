Старые вещи, пылящиеся в шкафах и на чердаках, могут стать музейными экспонатами. Слуцкий краеведческий музей и Слуцкий эколого-биологический центр приглашают по 13 ноября принять участие в акции «Сделай подарок музею — сохрани природу!».

Для пополнения коллекций краеведческого музея жители Случчины могут передать в дар хранящиеся в их семьях предметы, представляющие историческую ценность.

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В качестве экспонатов могут быть представлены вещи до 1992 года (дореволюционный период, эпоха СССР):

Фотографии (виды Слуцка, демонстрации, праздники (как государственные, так и школьные)). Документы уроженцев и жителей Случчины (грамоты, благодарственные письма, свидетельства об окончании средних учебных заведений района). Этнографические материалы XX века: рушники, покрывала, изделия из дерева (посуда, домашняя утварь), глиняная, фарфоровая, стеклянная и металлическая посуда. Знамёна, вымпелы, значки, медали. Календари, карманные календарики, открытки. Плакаты. Детские игрушки. Часы. Фотоаппараты. Радиоприёмники, магнитофоны. Музыкальные инструменты. Одежда.

Передать предметы можно 10, 11 и 12 ноября с 14.00 до 17.00 и 13 ноября с 10.00 до 13.00 по адресу: Слуцк, ул. Ленина, д. 153 (филиал «Слуцкий музей этнографии» ГУ «Слуцкий краеведческий музей»).

По всем вопросам информацию можно получить у сотрудника музея Валерия Анатольевича Ажевского по телефону (801 795) 2 93 24.