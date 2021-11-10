Старые вещи, пылящиеся в шкафах и на чердаках, могут стать музейными экспонатами. Слуцкий краеведческий музей и Слуцкий эколого-биологический центр приглашают по 13 ноября принять участие в акции «Сделай подарок музею — сохрани природу!».

Для пополнения коллекций краеведческого музея жители Случчины могут передать в дар хранящиеся в их семьях предметы, представляющие историческую ценность.

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В качестве экспонатов могут быть представлены вещи до 1992 года (дореволюционный период, эпоха СССР):

  1. Фотографии (виды Слуцка, демонстрации, праздники (как государственные, так и школьные)).
  2. Документы уроженцев и жителей Случчины (грамоты, благодарственные письма, свидетельства об окончании средних учебных заведений района).
  3. Этнографические материалы XX века: рушники, покрывала, изделия из дерева (посуда, домашняя утварь), глиняная, фарфоровая, стеклянная и металлическая посуда.
  4. Знамёна, вымпелы, значки, медали.
  5. Календари, карманные календарики, открытки.
  6. Плакаты.
  7. Детские игрушки.
  8. Часы.
  9. Фотоаппараты.
  10. Радиоприёмники, магнитофоны.
  11. Музыкальные инструменты.
  12. Одежда.

Передать предметы можно 10, 11 и 12 ноября с 14.00 до 17.00 и 13 ноября с 10.00 до 13.00 по адресу: Слуцк, ул. Ленина, д. 153 (филиал «Слуцкий музей этнографии» ГУ «Слуцкий краеведческий музей»).

По всем вопросам информацию можно получить у сотрудника музея Валерия Анатольевича Ажевского по телефону (801 795) 2 93 24.